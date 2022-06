As rodas de TCI são espaços de escuta em que podemos partilhar o que nos aflige, problemas de desemprego, violência doméstica, etc, como também as nossas vitórias e celebrações.

Estas rodas nos ajudam a nos empoderarmos, a gerar vínculos e aumentar a nossa autoestima.

É uma atividade gratuita.

Veja aqui o calendário de rodas on line para este mês:

AGENDA JUNHO22 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM – Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa