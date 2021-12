“A questão habitacional precisa ser tratada com política e não com polícia“, diz MTST

Segundo dados levantados pela Campanha Despejo Zero, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, cerca de 22 mil famílias foram despejadas em todo o território nacional, mesmo com uma lei proibindo este tipo de ação durante a pandemia. Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas são os estados onde mais famílias sofreram remoções. Por isso, a luta por moradia foi intensificada por movimentos populares em todo o país.

Rud Rafael, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, participa do Entrevista Central para comentar os constantes despejos no Brasil e avaliar a política habitacional do atual governo.

“Além de não desenvolver nenhuma política pública para garantir moradia no Brasil, o governo de Bolsonaro contribuiu para o aumento considerável do número de despejos durante a pandemia. Ele aumentou a quantidade de famílias sem-teto no país. Muitas famílias não puderam se proteger do vírus por conta dessa falta de política habitacional que só provocou despejos”, afirma.

Ainda de acordo com o estudo realizado pela Campanha Despejo Zero, cerca de 123 mil famílias estão ameaçadas de remoção no ano que vem. Diante do agravamento da crise sanitária e socioeconômica do país, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu até o dia 31 de março de 2022 as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos. Para Rud Rafael, essa decisão, mesmo que temporária, “salvou vidas”.

“É uma vitória dos movimentos sociais e populares. Com a nossa luta conquistamos, mesmo que temporariamente, essa suspensão dos despejos. Precisamos usar esse tempo para pensar em políticas efetivas de moradia no Brasil”, expõe.

O militante do MTST também avalia a série de mobilizações pelo “Fora Bolsonaro” e afirma que é preciso intensificar a luta pelo impeachment do atual presidente.

“É preciso vencer o Bolsonaro não só pelos crimes de responsabilidade, mas também por tudo que ele provoca, que é o agravamento da fome, a inflação, o desemprego. Precisamos intensificar o debate com a sociedade brasileira em 2022”.

E tem mais!

O Trilhos do Brasil traz a campanha da ONG Ação da Cidadania, que desde 1993 promove iniciativas de combate à fome. Neste fim de ano, a ONG vai distribuir quase 8 milhões de refeições por todo o país. O jornalista esportivo Luiz Ferreira participa do Embarque Imediato e faz uma retrospectiva dos temas que marcaram o esporte no Brasil em 2021. E a Parada Cultural homenageia bell hooks, um dos maiores nomes do feminismo negro, falecida no último dia 15.

Fonte: Brasil de Fato

(17-12-2021)