A fe e o evangelho na vida cotidiana

“A ação cristã é uma ação de tipo pessoal: faz com que apareça a pessoa esquecida.” Padre José Comblin

Esta reflexão do Padre Comblin nos traz para uma questão central na vivência da fé. A fé é mais do que uma crença ou uma adesão intelectual. É um dado anterior à vida.

Pela fé, a pessoa passa a acreditar em si mesma, no seu futuro e na sua comunidade.

Algo semelhante encontramos na Terapia Comunitária Integrativa de Adalberto Barreto. A pessoa passa a ser o centro. Passamos a ser o ator principal da nossa própria vida, ao invés de meras marioneste a atender demandas externas.

O Papa Francisco veio refroçar estas questões cruciais desde o começo do seu papado. No começo da pandemia, perguntou: “Aonde estávamos indo com tanta pressa?”

A vida não pode estar nas mãos de engrenagens de dominação ou opressão.

O resgate do nosso ser total pode e deve começar desde dentro de nós mesmos/as.

Lançamos aqui este desafio. Venha conversar conosco! Traga as suas experiências!