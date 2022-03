8M | Confira a agenda de atos programados em cada estado

Mulheres estão se reunindo por todos os cantos do país para organizar atos do 8 de Março, Dia Internacional de Luta da Mulher

08 de Março é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, por isso, petistas e mulheres de diversas organizações e articulações ocuparão as ruas das cidades do Brasil. Os atos já estão marcados em mais de 15 cidades do país, e tem como tema, “Pela Vida das Mulheres. Bolsonaro Nunca mais. Por um Brasil sem racismo, sem machismo e sem fome.”

Além de marchar contra o governo genocida, o objetivo do ato é convocar cada uma e cada um que se comprometa com a luta contra o machismo, o combate à feminização da pobreza, ao racismo, à LGBTQIA+fobia e a todas as ações que agravam a situação das mulheres no Brasil.

“As mulheres do PT seguem juntas e unidas a todas as organizações na construção desse movimento por um país com democracia, justiça social e igualdade de gênero”, afirma Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT.

Confira as cidades confirmadas até o momento*

Nordeste

-Alagoas

Maceió/Praça dos Martirios- 8 de março, às 8h

-Bahia:

Salvador/ Campo Grande-8 de março, às 14h

– Maranhão

São Luís (Roda de conversa híbrida) Sede do PT- 10 de março, às 19h

-Paraíba:

João Pessoa- 8 de março, às 15h

João Pessoa (Sarau Feminista Político Cultural) Sede do PT/ 12 de março, às 15h

Sul

-Rio Grande do Sul:

Porto Alegre/ Esquina Democrática- 8 de março, às 18h00

Sudeste

-Espírito Santo:

Vitória/ Praça Costa Pereira – 8 de março, às 14h

– Minas Gerais:

Ipatinga/ Praça Primeiro de Maio – 8 de março, 8h às 15h

Barbacena/ Centro – Praça dos Macacos 8 de março, às 16h

Ponte Nova/ Praça dos Palmares – 8 de março, às 17h

Uberlândia/ Praça Ismene Mendes – 8 de março, às 16h30

Belo Horizonte/Praça da Liberdade – 8 de março, às 16h30

-São Paulo

São Paulo/ Rua MASP- 8 de março, às 16h

Distrito Federal

Brasília/Museu da República- 8 de março, às 18h30

Fonte: PT

(03-03-2022)