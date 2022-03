Por Mónica Rosenblum*

Una imagen para decirlo reúne sesenta y tres textos de artistas argentinxs en torno a una misma imagen. Se trata de la foto del interior de un Skyvan: uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte durante la última dictadura argentina cívico-militar-eclesiástica.

La fotografía fue tomada por Giancarlo Ceraudo, quien junto con la periodista y sobreviviente Miriam Lewin, tras años de investigación, lograron localizar algunos de los aviones y reconstruir sus historias. En el interior de uno de ellos, estacionado en Fort Lauderdale, Florida, encontraron documentación que llegó a los tribunales y resultó esencial para condenar a cadena perpetua a dos pilotos de los vuelos (ESMA III, Megacausa ESMA, noviembre de 2017).

Una imagen para decirlo apuesta a una construcción colectiva y polifónica, que permita hallar, buscar, explorar las (im)posibilidades de darle voz a los vuelos: un suceso de nuestra historia del cual, por múltiples razones y debido a sus características, resulta tan difícil hablar.

* Mónica Rosenblum (1960). Lic. en Lingüística Inglesa (HUJI: Hebrew University of Jerusalem), Lic. en Historia Universal (HUJI), Terapeuta, consteladora familiar, terapeuta comunitaria, Docente de Terapia Comunitaria Integrativa en FundaCes, Argentina. Nació en La Paz, Bolivia, reside en Argentina desde 1966. Publicó Última Piedra (Tierra Firme); Umbral (pájarosló editora), Mantra de palo (Tocadesata); Verde va con fucsia (La Parte Maldita Ediciones); El caso peralta o por hache y por bé, (Zindo & Gafuri); La cuestión del pellejo (Alto Pogo Ediciones); El Mecanismo (HD Ediciones). Compiló Una imagen para decirlo: antología (Paisanita Ed.). Textos suyos fueron publicados por, Color Pastel; Revista Plebella; Poesía Manuscrita; Libro “Reinvención”-Madonna; Libro Exit 75; Vallejo & Co., Martes Verde; Antología Federal de Poesía – Ciudad de Buenos Aires (CFI, 2019), entre otras antologías y publicaciones independientes. Coordina encuentros de escritura y clínicas de obra; desde 2019 coordina el taller literario: La poesía (NO) es para mí; y Dorsal: Ciclo de Lecturas.