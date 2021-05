Sim eu posso! Resgate da auto confiança como estratégia de cuidado

O Programa Excelsior Saúde desta Quinta-feira, (20.05), apresentou o tema: Sim eu posso! auto confiança no processo de cura.

A conversa aconteceu com: Patrícia Tosta, apresentadora e com o Professor Dr. Adalberto Barreto, médico Psiquiatra, Antropólogo e Criador da TCI – Terapia Comunitária integrativa. Falou-se sobre a auto estima e saberes comunitários no enfrentamento dos desafios do dia a dia, assim como sobre saúde mental em tempos de pandemia.

