Yo no voy a ser otra persona

No voy a ser otra persona

No soy otra persona.

Soy esto que está aquí.

Agua que corre.

Historia florecida.

Veo otra vez.

No dejaré (talvez) de tener

Miedo

Desconfiar.

Correr

Esconderme.

Confío, también

Tranquilidad infinita

En mi corazón.

Adopto mi historia como maestra

No agradezco la violencia sufrida

Tengo respeto por mí mismo

Amo mi camino, paso a paso

Aprendí a fluir

Así crecí

Así voy por el mundo

Amándome cada vez más

Por ser como soy

Animal herido

Grito sostenido

Hasta el final voy conmigo.

Sociólogo e escritor. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/