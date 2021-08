XVI Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária dos Territórios Crateús/Inhamuns

A Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária deu início no território Inhamuns/Crateús no ano 2005. Surgiu da demanda dos agricultores e agricultoras familiares por um espaço para comercialização integração e divulgação de seus produtos. Constitui uma estratégia pensada por diversas entidades governamentais e da sociedade civil organizada no Território para ser um instrumento de enfrentamento e superação a fome, o subemprego, o pouco aproveitamento da capacidade produtiva dos/as agricultores/as familiares atendidas por programas sociais, como o bolsa família, e que vivem em situação de vulnerabilidade.

A Feira conta anualmente com a participação de mais de 360 agricultores/as familiares e/ou empreendedores/as familiares rurais e urbanos de 36 municípios da Região, de 18 estados do Brasil.

Além de espaços para capacitação, apresentações culturais, praça de alimentação, apresentações de artistas da terra, forró e outras atrações, que são vistas por cerca de 20 mil visitantes em 2 dias que compram, assistem as apresentações culturais dos artistas, dançam forró e se deliciam com os pratos típicos da gastronomia do Território.

Há 3 anos, sentimos necessidade de articular o eixo do bem viver e práticas integrativas e complementares de saúde como caminho de cuidado integral, dentro de Feira da Agricultura Familiar.

Neste ano, em virtude da pandemia, a feira acontecerá nos dias 25 a 27 de agosto de 2021. Todas as atividades acontecerão de forma virtual.

A comercialização se dará por meio de aplicativos que articulam os produtores e consumidores de cada município envolvido, de forma segura.

No eixo do bem viver, todas as atividades: palestras, oficinas, encontros, rodas de conversa e vivencias serão pelas plataformas virtuais – google meet, zoom e YouTube.

O Espaço Bem Viver – Caritas de Diocesana de Crateús juntamente com a Pastoral da Saúde, o MISC – PB, a Ekobé, com apoio da Faculdade Princesa do Oeste e IFCE estão na organização desse Evento.

Convidamos você a conhecer a programação e se inscrever para participar desse grande mutirão de cuidados, que acontece de forma solidária.

Inscrições e programação completa: https://www.even3.com.br/xfdafeesdtc2021/