XII Semana Teológica Pe. José Comblin: Ecos da 3ª Jornada Comunitária

Dando sequência à 12ª edição da Semana Teológica Pe. José Comblin (XII STPJC), vivenciamos em Café do Vento (Sobrado-PB), em 31 de julho próximo passado, a 3ª Jornada Comunitária, em torno do subtema “Humanizar a humanidade, a partir do rosto humano de Jesus” .

Dada a atipicidade da XII STPJC, por estender-se por alguns meses, importa lembrar o tema central desta: “Os pobres e o Pe. José Comblin nos ensinam a caminhar no caminho de Jesus”. Tema que se desdobra em subtemas ou temas conexos, trabalhados respectivamente nas Jornadas Comunitárias.

Por volta das 8 horas, começaram a chegar os primeiros participantes, seguidos de vários outros, todos acolhidos pelo Pe. Hermínio Canova, no Centro de Formação Pe. José Comblin. Pessoas componentes dos distintos grupos organizadores da XII STPJC: Kairós, CPT, Coletivo Feminista, membros egressos da Escola de Formação Missionária, Grupo José Comblin e outros, incluindo vários jovens componentes de diversas comunidades em torno de Café do Vento: pessoas de Sobrado, de Sapé, de São Miguel de Taipu, Riachão do Poço , além do pessoal vindo de João Pessoa.

Após os cumprimentos e as boas vindas às pessoas que vinham chegando, sendo acolhidas em torno a uma grande mesa, na varanda da casa, Pe. Hermínio convidou os presentes a um momento de Oração, com base na leitura da parábola do Evangelho do dia (Lc 12, 13-21), referente ao episódio de um rico produtor rural que havia feito uma colheita abundante de grãos. Não tendo onde armazenar tão abundante colheita, mandou construir silos potentes, capazes de armazenar sua riqueza. Ao contemplar orgulhosamente tanta fartura, disse para si mesmo que não precisaria mais trabalhar, iria só repousar. Sucede que neste momento, ele escuta uma voz: “nesta mesma noite, deverás devolver tua vida.”. Seguiu-se uma roda de partilhas e reflexões acerca da parábola, momento em que, a partir de suas experiências, cada qual se pronunciou:

A tentação individual ou de grupos, de se apostar na riqueza, na acumulação individual;

A Boa Nova reside na partilha, não na acumulação de bens e produtos…

Foi feita uma breve rememoração dos passos até agora vivenciados da XII STPJC. Para tanto, foi feita uma leitura de um texto que sintetizava a experiência da 2º Jornada Comunitária, realizada em 30/06/2022 (https://textosdealdercalado. blogspot.com/2022/07/xii- semana-teologica-pe-jose- comblin-em.html).

Ao retomar o sub-tema da 3ª Jornada Comunitária – “Humanizar a humanidade, a partir do rosto humano de Jesus” -, Pe. Hermínio sublinhou a importância do livro escrito pelo teólogo espanhol, José Maria Castillo, que também escreveu sobre o tema um segundo livro, sendo este um texto mais breve.

Com o propósito de instigar os participantes, que também compartilharam suas reflexões, lançou a pergunta: “Quem é Jesus para mim?”. A partir daí, todos os participantes tiveram a oportunidade de refletir comunitariamente sobre a pergunta. Desta partilha de reflexões, buscamos destacar aspectos mais tocantes das experiências de cada pessoa acerca do sentido vivenciado por cada um, por cada uma:

Iniciando a roda de reflexão a partir da pergunta/provocação – “Quem é Jesus para mim?” – partindo da experiência de cada pessoa, coube a Marcelo externar seu encantamento por Jesus, como Alguém em quem se pode confiar inteiramente em quaisquer circunstâncias, e em companhia de quem se sente seguro para enfrentar os problemas do dia-a-dia… Luiz, por sua vez, sente em Jesus uma fonte de Amor, que lhe dá certeza de Alguém que lhe dá força contínua no dia-a-dia e nos problemas da vida. Jardene enfatiza a dimensão humana de Jesus, comparando com os pobres e marginalizados. Não se sente atraída por uma imagem etérea, “divinizada” de Jesus. As referências que foram feitas por alguns dos presentes de suas experiências na catequese, onde se passava uma imagem de um Jesus distante das realidades terrestres, ela não apreciava, a medida que a induziam a não buscar a superestimar sua presença na hóstia – daí o forte apelo aos exercícios de adoração do Santíssimo Sacramento – por vezes em detrimento de uma acolhida solidária aos pobres e necessitados. A este respeito, foi lembrado um episódio envolvendo uma pessoa que fazia adoração ao Santíssimo Sacramento e, tendo-se sentido incomodada pelos gritos de crianças pobres a brincarem na rua em frente ao prédio não hesitou em repreender as crianças de rua que estavam “atrapalhando” sua adoração…

Dando sequência à roda de reflexão e de partilha sobre a pergunta levantada, várias outras pessoas também expressaram o significado que a figura de Jesus lhes inspirava.

Elinaide confessou o sentido mais forte que Jesus nela desperta: ela percebe Jesus como um revolucionário, como um ser humano subversivo.

Já encaminhando-se para o encerramento da 3ª Jornada Comunitária, foi rememorada a data da 4ª Jornada Comunitária, acerca do tema “Evangelho não é Religião”, a ser realizada no dia 28 de agosto, em Café do Vento. Foi, igualmente anunciado o local da Sessão de Encerramento, sobre o tema central da XII STPJC, marcada para o domingo 25 de setembro, das 8 às 11hrs30, em João Pessoa, no Mosteiro de São Bento.

O Encontro foi encerrado com muita animação, e com o saboroso almoço preparado por Maria José.

João Pessoa, 10 de agosto de 2022.

Foto: Padre José Comblin