XI Semana Teológica Pe. José Comblin

Programação da Sessão de Encerramento, sábado 25 de Setembro.

Live de 9 horas até 11 horas.

Coordenação da live: Juliana Henrique e Elenilson Delmiro.

Momentos principais:

Saudação e acolhida, abertura. (Coordenação).

Mística motivadora, musicada……(Coletivo mulheres feministas)

Memória das “Semanas Teológicas José Comblin” e das Jornadas Comunitárias de 2021-noites teológicas. (Elenilson).

Apresentação da expositora Pastora Romi Márcia Bencke (Juliana).

Exposição (Romi Márcia).

Testemunho de Eduardo Hoornaert – gravação. (Alder Júlio).

Debate/dialogo, com comentários, perguntas e afirmações sobre a Exposição da Pastora Romi (Jessica e Elinaide).

Mensagem e Compromisso da “11a Semana Teológica José Comblin” (Pe. Hermínio e /ou outros e outras….).

Mística final (Coletivo).

Lembretes:

– Segunda feira, dia 13 de Setembro, às 19 horas, breve reunião do Grupo Comblin, para os eventuais ajustes definitivos.

– Textos, músicas, gravações….todo o material deve ser entregue a Carmelo Fioraso antes do dia 20 de Setembro.

– 15 dias antes da Sessão será divulgado o Card do evento.

– Grupos e movimentos, comunidades e pastorais com os quais temos alguns contatos podem ser convidados a fazerem algo de preparação e participarem da Sessão de Encerramento do dia 25/09. Podemos indicar algumas leituras prévias de textos sobre o tema e que foram colocados no site teologianordeste.net.

Grupo Comblin*

—

*Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos – CEBI; Comissão Pastoral da Terra – CPT; Escola de Formação Missionária Padre José Comblin; Grupo de Mulheres; Kairós-Nós Também Somos Igreja

(23-08-2021)