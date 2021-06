Si yo escribo pero no leo lo que escribo,

Si no me leo en lo que escribo,

Puede ser trabajo perdido.

Me ví y no me ví.

Junté los pedazos y no me junté.

Por eso leo lo que escribo y me leo en lo que escribo.

Entonces respiro como lo hago ahora.

El tiempo vivido se junta.

Salgo de una repetición hipnótica

El tiempo pasó y yo fui cambiando y sigo cambiando

En parte de acuerdo con el tiempo que me toca vivir,

En parte de acuerdo a mi propio proceso vital.

Y en este juego de crecer recordando

Y olvidar sin olvidar,

Me acuerdo de mí mismo y de todo lo vivido

Y vivo al mismo tiempo un presente renacido

Tan distante de esa receta indigesta que tratan de obligarnos a tragar

El falso mundo que a toda hora y con insistencia digna de mejor causa

Donde ya no hay experiencia ni trabajo ni aprendizaje

Sino solamente alguien imponiendo sus visiones de mundo

Sin esperanza sin horizonte sin perspectiva

La vida es un trayecto preciso, precioso

En este preciso momento junto y me junto

Es tiempo de reunir

No viví de cualquier manera ni sin rumbo

Estoy llegando y ya llegué

Y seguiré llegando mientras viva

Pues vivir es llegar y estar llegando

Y volver a irse y seguir juntándose en cada regreso.

Es eso.

Escritor. Terapeuta comunitário. Doutor em Sociologia. Membro do MISC-PB, Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Professor aposentado da UFPB. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/