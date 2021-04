Vida poética

Todas as idades ou etapas da vida têm as suas particularidades. As suas possibilidades e limitações.

Talvez seja a poesia a costura fina que da um sentido de unidade a esta diversidade.

Viver dentro de limites é algo que pode ser ou parecer desagradável. Inaceitável.

No entanto, a menos que sejamos capazes de nos ajustar ao que é possível em cada momento, estaremos a chocar constantemente com tudo e com todos.

A arte de um ajuste criativo é uma condição da liberdade, embora isto possa parecer paradoxal.

Somente poderemos desabrochar plenamente se formos capazes de nos ajustar, como as plantas, às condições dadas.

A poesia é o espelho em que podemos ver a nossa própria cara (Borges)

Isto não é passividade. É atenção e sabedoria. Discernimento. Ação ajustada. Justiça, em definitiva.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/