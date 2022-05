Una persona, una palabra. Una imagen, un sentimiento.

Una sensación de integración y pertenecimiento.

Un libro, una conversación con una persona, esa misma persona, pueden resumirse en una palabra y una imagen.

Esta percepción simplifica las cosas.

Cuando voy por el mundo caminando y viendo a la gente y al paisaje, muchas veces me ocurre de ver y sentir de esta manera unificada.

Entonces no me siento solo. No estoy solo.

No espero tanto.

La realidad me alcanza.

Me frustro menos y me sorprendo más.

Agradablemente.

No es que no viva en la escucha del mundo sino que, al contrario, cada vez más me veo en esa imagen integrada que me contiene.

Supero dificultades internas que surgen frecuentemente de una auto-exigencia externa internalizada.

Yo no soy eso, no soy esa persona.

Soy yo mismo.

Un movimiento cambiante e integado.

Todo cambia y muchas cosas permanecen

El aprendizaje es contínuo.

