Hecho el hábito, sólo queda obedecer. Escribir. Pintar. Ver la belleza alrededor.

Cuidar de la casa. Hago el inventario de algunas de las cosas que hice hoy. Arreglar la manija de una puerta. Destapar un baño. Cuidar del jardín. Ir de Carapibus a João Pessoa ida y vuelta.

Compaginar un libro. Pintar unas flores de acacia amarilla. Dejar de exigirme tanto. Al fin y al cabo hago lo que puedo. Hice un montón de cosas a lo largo de mi trayectoria. Trato de mejorar mi estar aquí.

Perdonándome por no ser perfecto. Asumiendo ser el que soy. Viendo que más bien he generado belleza a lo largo del tiempo. Registrando la trama sutil que me sostiene así como sostiene todo lo que existe.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/