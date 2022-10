Cuando me siento mal, aburrido, con miedo, preocupado, cosas así, es porque estoy fuera de la hoja.

Como esto es imposible, lo que ocurre en realidad, es que no me estoy leyendo.

Si no me veo, si no me leo, si me creo fuera de la hoja, sufro.

Entonces me veo, me leo, me siento dentro de la hoja que es mi lugar, y me siento bien.

Ya ven que las cosas son fáciles.

Es cuestión de saber cuál es mi lugar, y ocuparlo.

Ahora mismo que escribí esto, ya se me fueron los dolores que tenía.

Soy un hombre escrito.

Soy escrito.

Siendo así, estoy bien donde quiera que está, siempre que me lea.

Es sólo una cuestión de atención.

No soy muchas cosas, como creía antes.

Soy una sola cosa.

Soy un escrito continuo y confiable.

Soy la hoja que escribo y lo que escribo y leo.

Así de simple.

Adonde quiera que voy y sea lo que sea que pueda llegar a estar haciendo, soy eso, ya que yo mismo lo estoy leyendo o lo escribí o lo escribiré.

(No soy dos sino uno. Uno que escribe y lee y se lee en lo que escribe y lee).

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/