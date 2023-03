Lula realizou no Brasil e para o Brasil o sonho que tive para a Argentina. Um país sem fome. Aqui isto se realizou, e volta a se trabalhar nessa direção e com esse propósito.

Quando eu era jovem, muito mais jovem do que agora, sonhava com uma Argentina sem fome, sem violência e sem dominação.

Sonhava também com o amor de uma mulher. Uma mulher que me pudesse amar. Era isto que me mobilizava.

Sonhos nos movem. Sem sonhos somos menos que gente. É o sonho que nos faz trabalhar por uma vida feliz, como Lula fez, como o PT fez e faz.

Fazem. Não sou petista. Não sei o que possa ser ver o mundo desde a janela de um partido. Não deixo de admirar, com tudo, o que fizeram para tirar o Brasil do mapa da fome.

Nunca compreendi como é que podia haver fome num mundo em que, as estatísticas já demonstravam nos anos 1960, há alimentos de sobra para várias vezes a população da terra.

Isto me parecia inconcebível. Conhecendo o capitalismo e a oligarquia, e a ignorância e preconceitos em que se baseia a dominação e a exploração, compreendi.

Compreendo que sem estudo, sem pesquisa, sem reflexão, sem prática libertadora, não nos tornamos gente. Somos brinquedos manipuláveis.

Lula refez a esperança Brasil. Sonho essa esperança para Argentina. Para o mundo. Vamos sonhar juntos e juntas!

Lula me reconciliou com a sociologia que quis, quero e faço. Uma sociologia que se faz com as pessoas, para as pessoas (dentre as quais eu mesmo) e para a humanidade.

A integração social e a inclusão social se tornaram realidade num país inteiro. Um país de dimensões continentais. Tais dimensões foram vencidas pelo esforço e o trabalho.

Pela sabedoria de quem aprendeu com a dor, com a luta e com a esperança. Sem rancores nem ressentimentos, Lula continua a ensinar humanidade.