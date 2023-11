Significar a vida

Após anos de luto Hoje luto cada minuto

Significando a vida

Ficou um crédito imenso em favor do presente

Como lembrou uma amiga também sobrevivente

Não me venham com guerras santas

Nada de santo há nesse afazer covarde e cruel

Luto contra a exclusão social

Pela inclusão de todas as pessoas

Esta é a minha luta

Poetizar é a arma

Ando pelo mundo

Me vendo no olhar diverso

Converso e escuto e me escuto

Abro espaço para a vida

Ofício de poeta.

Nasci num mundo em guerra

Guerra que veio para dentro

Para perto, tudo em volta

Volta e meia acordando novamente

Em estado de alerta.

Setentando agora à luz do crepúsculo

Vejo os sóis costurados no caminho.

Não me venham com guerras santas

Vão trabalhar! Vão estudar! Vão ser gente!

Aprender a amar dá trabalho

Matar não é um trabalho.

Não me venham com guerras santas

A única guerra santa é a que nos faz humanos, humanas

É a educação, a arte e a cultura

A comunidade e a família.

Não me venham com guerras santas.

Doutor em sociologia (USP). Terapeuta Comunitário. Escritor. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Autor de “Max Weber: ciência e valores” (São Paulo: Cortez Editora, 2001. Publicado em espanhol pela Editora Homo Sapiens. Buenos Aires, 2005), Mosaico (João Pessoa: Editora da UFPB, 2003), Resurrección, (2009). Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/