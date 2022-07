Tiene que tener sentido. Es lo que tiene sentido. Es lo que le da sentido a todas las cosas. Es el amor.

Un crimen político sacude a Brasil. Otro crimen entre tantos. Recuerdo en mi juventud, el asesinato de Santiago Pampillón.

Voy dejando que venga lo que me anda adentro. No dejar el crimen impune. En nombre de nada, no se puede naturalizar la violencia.

La vida vale si le ponemos todo a su favor. No son palabras vacías. Es un eje. Un centro. Un foco.

No pueden amedrentarnos al punto que ya no seamos más humanos, humanas.

Hay una sola manera de salir adelante en esta y en toda circunstancia.

Seguir adelante con lo más valioso. La entereza. La obediencia a aquello que mueve la vida.

El amor. No hay otro principio. No hay otra dirección ni otro sentido.