Semana repleta de boas notícias prova que reconstrução do país não para

A reconstrução do país não para. A semana que chega ao fim foi repleta de conquistas que devem ser celebradas por todos que sonham com um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido.

Ao longo dos últimos dias, foram alcançados resultados positivos na economia, aprovadas importantes medidas no Congresso Nacional e adotadas várias ações que trarão melhorias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente e igualdade de gênero, entre outras.

Veja a seguir o quanto e de que forma o Brasil avançou:

Economia

– PIB sobe 1,9% no trimestre de fevereiro a abril, superando todas as previsões e colocando o Brasil em terceiro lugar no ranking de crescimento de 34 países

– Previsão de inflação do mercado financeiro cai para 5,71% este ano

– IGP-M registra queda de preços de 1,84% em maio

– Agro salta 21,6% e tem o maior crescimento em quase 30 anos

– Taxa de desemprego, de 8,5% entre fevereiro e abril, é a menor desde 2015

– Aliás, em abril, houve saldo de 180 mil vagas de emprego formal criadas

Congresso Nacional

– MP dos Ministérios aprovada, garantindo novas pastas criadas por Lula

– PL da Igualdade Salarial entre homens e mulheres é aprovado no Senado e vai à sanção do presidente

– Projetos do Novo Bolsa Família e do Auxílio Gás aprovados no Senado e seguem para sanção

– MPs do Mais Médicos e do Minha Casa Minha Vida aprovadas em comissões mistas e seguem para votação no Plenário

Mulheres

– Acordo viabiliza construção de 40 Casas da Mulher Brasileira até 2026

– Conselho dos Direitos da Mulher volta a funcionar com primeira reunião de trabalho

Saúde

– Mais Médicos tem cerca de 34 mil profissionais inscritos

Educação, Ciência e Tecnologia

– Inauguração de novo prédio de laboratórios da UFABC e da primeira empresa de ônibus elétricos com tecnologia nacional

– Confirmado investimento de R$ 30 milhões na Biblioteca Nacional este ano

Servidores públicos

– Início do pagamento do reajuste ao servidores públicos federais civis, aposentados e pensionistas, conforme anunciado no 1º de Maio

Segurança

– Investimentos do Pronasci 2 de R$ 8 milhões na Bahia e em Sergipe

Habitação

– Entrega de 880 unidades do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza

Infraestrutura

– Anúncio de que, de janeiro a maio, foram aplicados quase R$ 4 bilhões para melhoria na infraestrutura das rodovias federais, a maior execução desde 2016

Meio ambiente

– Belém é confirmada como sede da COP-30

Relações internacionais

– Lula nomeia primeira mulher para chefiar embaixada do Brasil nos EUA

– Brasil abriga o primeiro encontro de todos os 12 presidentes da América do Sul depois de 10 anos

Fonte: PT, com informações da Secretaria de Relações Institucionais (SRI)

(02-06-2023)