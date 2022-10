Sem medo de ser feliz

Este texto destina-se especialmente àqueles e aquelas que têm a responsabilidade de decidir o destino do Brasil nas eleições de 30 de outubro.

Lula ou a barbárie.

Lula ou a desumanidade.

Eu sou um imigrante. Cheguei ao Brasil em busca de uma oportunidade. Uma possibilidade. E fiquei. Fiz a minha de história no meio de pessoas que, como eu, abriram um espaço para si no mundo. Um lugar na sociedade.

Agora as coisas chegaram a um extremo inimaginável. Algo que está na presidência da república e tenta se perpetuar, atacou este país, e suas tradições, ofendeu a humanidade em todas as suas nuances e de tantas maneiras, que parece inevitável ter que acabar com a abominação .

Nem sequer respeitou a religião, a fé, o mais sagrado. Ele ofendeu, ou tentou ofender, porque algo me diz que ele vai conseguir o que merece, coisas que não devem ser manchadas de forma alguma.

O nome de Deus, a fe em Nosso Senhor Jesus Cristo, nada tem respeitado isso que não tem limites em abusar da inocência das pessoas.

Sabemos que Jesus é para os que sofrem, está com aqueles que não têm outra força do que as lágrimas que os impelem a seguir seu caminho de qualquer maneira, em busca de um lugar ao sol.

Os pobres e migrantes, os excluídos em todos os sentidos, mulheres e crianças, trabalhadores, sempre buscaram a proteção e a força que vem da fé, seja qual for a religião.

O que hoje agride a humanidade de tantas formas aberrantes, não pode, não deve, de forma alguma, continuar. Corrompeu tudo, palavras, função pública, respeito, história, memória, decência, inocência.

Corrompeu até o que pensávamos não poder ser corrompido. Há apenas um nome para isso, e é um nome que aprendi a não pronunciar. Quem me lê conhece esse nome.

Ele é aquele que confronta Deus e a humanidade. É o que abusa do amor e da inocência. Repito uma e outra vez. O que está lá confrontando a humanidade deve ser interrompido a todo custo.

Só Lula e a mobilização social e nacional que ele lidera podem deter o abominável. Não se deixem apalpar, não se deixem abusar novamente, não se deixem bestializar novamente. Nunca. Por nada neste mundo.

Temos direito à vida, felicidade, saúde e tudo mais.

Vote em Lula e Alckmin em 30 de outubro.