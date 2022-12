En seguida saldrá el sol. Esto no falla. Me pregunto si no será este uno de los motivos por los cuales me sigo levantando: para esperarlo.

Siempre sale el sol. Otras cosas pueden ser o no ser. Esto es siempre.

Siempre sale el sol. Sigue saliendo el sol después de todas las tormentas.

¡Después de todas las oscuridades que pareció que durarían tanto tiempo! Sigue saliendo el sol.

Y seguirá saliendo aún después de que ustedes y yo ya no estemos para verlo. Es bueno recordarlo.

Tenemos más fuerzas para insistir, para seguir, para perseverar en el bien, el amor, la justicia, la solidaridad, la felicidad, todo lo que es noble.