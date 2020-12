Rondas de Terapia Comunitária Integrativa on line – Janeiro de 2021

A ABRATECOM (Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa) e a APSBRA (Associação Brasileira de Psiquiatria Social), em parceria com a Coordenação Nacional das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) do Ministério da Saúde, têm o prazer de divulgar o calendário de rodas on line de TCI para o mes de janeiro de 2021:

https://drive.google.com/file/d/1uLru4KXKN9iKYVPFzCjOo2VvnJxw37k6/view?usp=sharing

As rodas de TCI on line são momentos de encontro em que podemos falar do que nos preocupa, as nossas dificuldades, e também partilhar as nossas vitórias e superações. São oportunidades para fortalecermos a nossa autoestima, construirmos vínculos solidários e nos empoderarmos, potenciando a nossa capacidade resiliente.

Junte-se a nós!