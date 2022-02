Rodas de Terapia Comunitária Integrativa – Fevereiro 2022

As rodas de TCI são encontros em que podemos falar do que nos aflige, dificuldades na família e no trabalho, fome, violências, bem como também celebrar a vida, as nossas conquistas.

Não se dão conselhos, ninguém nos diz o que devemos ou não fazer. Trata-se de construir vínculos, reforçar a esperança, a confiança em nós mesmos/as.

É uma atividade pública e gratuita.

Veja aqui a agenda: AGENDA FEVEREIRO22 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM – Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa