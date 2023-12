Todo estafe do céu se preparou

Para a vinda do grande repentista

Roupas novas cosidas por modista

E sapatos que outrora se guardou

Até Deus seu cajado ele lustrou

Para essa importante ocasião

Reservou do estoque vinho e pão

E a ‘viola-repente’ ele aferiu

Uma hora da tarde o céu se abriu

Pra poder receber Sebastião

Martim Assueros

Mote: Lenelson Piancó