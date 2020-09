Yo puedo ser. Puede ser la vida.

Estos son enunciados concretos.

Mi objetivo no es cambiar a las personas con quienes convivo o me relaciono.

Lo que yo quiero es vivir mi propia vida, ser dueño de mi tiempo.

Esta mañana me levanté con esta claridad en mi espíritu.

Yo no puedo responsabilizar a nadie si no me hago cargo de mi propia vida.

No quiero vivir reaccionando, como si todo el mundo me estuviera atacando o provocando.

No quiero vivir a la defensiva.

Con o sin pandemia el tiempo sigue pasando.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/