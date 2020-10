Reflexões sobre a vida durante a pandemia

Por Viviane Mosé*

Vivemos uma crise profunda. A civilização, com as suas sofisticadas construções tecnológicas, se vê suspensa e paralisada por um vírus. Por todo lado, a morte domina os noticiários, os corpos se acumulam, o sofrimento está exposto. Mas também as perdas econômicas, o desemprego, o desespero, o isolamento forçado. Vamos demorar a sair desta crise. Precisamos aprender a lidar com ela. Aprender a usar as redes sociais. Aprender a não usar. Aprender a parar. Estamos diante da impotência da vontade. Não há o que possamos fazer. Apenas parar, esperar. Não há dinheiro, fama, beleza que resolva. Há coisas na vida que nos obrigam. É preciso aprender a lidar com os limites, com as frustrações.

Assista:

* Poeta, filósofa, psicanalista.

Fonte: YouTube

(26-05-2020)