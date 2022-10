¿Qué hago?

¿Qué me gusta hacer?

¿Qué es lo que me hace bien?

Escribo. Escribir.

Soy un tipo simple. Lo que me hace bien, lo hago y entonces estoy bien.

Si me duele la espalda entonces escribo y estoy bien, porque lo que hago y me hace bien, le hace bien también a quienes me leen.

Si me molesta la injusticia, la abominación, la exclusión social y el abuso de poder, escribo y me siento bien.

Combato los males haciendo bien.

Hago bien lo que me hace bien y hace bien a quienes me leen.

No necesito complicarme la existencia con dilemas inútiles.

Basta llegar adonde estoy y ya está.

Es ese lugar.

Es mi lugar en el mundo.

Es lo que he venido a hacer.

Escucho a la gente y me escucho.

Escribo lo que escucho y lo que siento.

Lo que voy viendo y viviendo.

Y lo que escribo me hace bien porque es pura vida.

¡Un acto tan simple!

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/