PT é o partido com o qual os brasileiros mais se identificam

O Partido dos Trabalhadores é o partido com o qual os brasileiros mais se identificam, segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no domingo (29), aponta que o PT é o partido político com o qual os brasileiros mais se identificam, capaz de reconstruir o país, recuperar a economia, enfrentar o desemprego e combater a fome.

De acordo com o levantamento, o PT alcança 28% da população, mostrando a força do partido, alvo do maior ataque político, judicial e midiático da história do país, atingido por uma golpe de Estado e pela operação Lava Jato contra sua principal liderança, o ex-presidente Lula.

A pesquisa mostra a evolução da identificação partidária da população com o PT, que vem crescendo desde abril de 2019, quando 14% dos brasileiros se identificavam com a legenda. Em julho do mesmo ano, o índice subiu para 17% e permaneceu estável em agosto.

Em julho de 2021, segundo a pesquisa, 22% da população já afirmava sua identificação com a legenda, crescendo desde então até alcançar 28% em dezembro, alinhando-se aos dados que apontam a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial para as eleições de 2002.

A pesquisa confirma o papel o papel do ex-presidente Lula ao cenário político, desde a comprovação definitiva de sua inocência, e também o acerto da política de comunicação implementada pelo partido, que fortaleceu suas redes de conexão com a estrutura do partido e com a sociedade.

A divulgação da pesquisa atiçou a reação do bolsonarismo que passou imediatamente a atacar Lula e o Partido dos Trabalhadores com uma enxurrada de fake news requentadas e investidas criminosas contra o site oficial do PT e suas redes sociais.

Fonte: PT