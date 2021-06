Prioridade do Brasil é tirar Bolsonaro nas eleições de 2022, diz The Economist

A revista britânica The Economist destacou a situação atual do Brasil na capa de sua edição desta quinta-feira (3), onde apresenta uma análise sobre a situação do país em sete reportagens especiais.

A capa da revista mostra o Cristo Redentor usando uma máscara de oxigênio. De acordo com a publicação, é preciso que o país consiga se livrar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas próximas alterações.

“Será difícil mudar o curso do Brasil enquanto Bolsonaro for presidente. A prioridade mais urgente é votar para retirar-lo do poder ”, diz a revista no artigo Hora de ir embora , que conclui a publicação.

“Os Políticos precisam enfrentar as reformas retardadas. Os tribunais devem reprimir uma corrupção. E empresários, Organizações Não Governamentais (ONGs) e comuns comuns devem protestar em favor da Amazônia e da constituição ”, afirma a publicação.

Ao falar sobre as vantagens de 2022, a revista diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o único que aparece como possível vencedor em um segundo turno nas pesquisas.

“Mas, à medida que a vacinação e a economia se recuperam, o presidente pode recuperar terreno. Lula deve mostrar como a forma de [Bolsonaro] lidar com uma pandemia custou vidas e meios de subsistência, e como ele governou para sua família, não pelo Brasil. O ex-presidente deve oferecer soluções, não saudades ”, avalia o texto.

De acordo com a revista, Bolsonaro não chegou a dar um golpe de Estado, como algumas pessoas temiam. Porém, uma publicação ressalta que o presidente agride como instituições democráticas do Brasil e tem instintos autoritários. Por exemplo, uma revista lembra que Bolsonaro encerrou a Lava Jato depois de acusações feitas contra seus filhos.

“Embora Bolsonaro diga que seria fácil realizar um golpe, ele não fez. Seus primeiros 29 meses no cargo anterior que as instituições do Brasil não são tão fortes quanto se pensava e se enfraqueceram sob suas agressões ”, afirma.

Mesmo afirmando que o país já enfrentava “uma década de desastres”, a publicação aponta que Bolsonaro e a pandemia de coronavírus só pioraram a situação. “Com Bolsonaro como médico, o Brasil agora está em coma “, constata.

“O número de mortos no Brasil por covid-19 é um dos piores do mundo. O presidente, Jair Bolsonaro brinca que as vacinas podem transformar as pessoas em jacarés ”, diz a publicação.

A The Economist é publicada desde 1.843 e é prestigiada por empresários e políticos de todo o mundo. Quando faz seus relatórios sobre o Brasil, ela costuma usar a imagem do Cristo Redentor como uma analogia para a situação do país. Em 2009, por exemplo, a capa da publicação mostrava o Cristo decolando como um foguete para elogiar as políticas de promoção que estavam sendo tratados na época.



Capas da revista The Economist. Em 2009: “O Brasil decola”; em 2013: “O Brasil estragou tudo ?; em 2021:” A década sombria do Brasil “/ Reprodução / The Economist

No entanto, em 2013, o Cristo apareceu para criticar uma mudança de rumo das políticas de promoção. Então, ele estava como um foguete sem controle. Este ano, a imagem aparece, de maneira simbólica, sem conseguir respirar sem a ajuda de um aparelho.

