Posse do presidente Lula mobiliza apoio do mundo em defesa da democracia

A posse do presidente Lula neste próximo domingo, 1º de janeiro, contará com a presença de delegações de um grande número de países, afirmando a reinserção do Brasil no cenário mundial, após Bolsonaro transformar o país em pária no mundo.

Ao menos 53 delegações estrangeiras compostas por chefes de Estado, chefes de governo e ministros já confirmaram presença. Considerando as confirmações de todos os níveis, de embaixadores a presidentes, cerca de 120 países estarão representados na posse do Lula.

Até o momento, 17 chefes de Estado confirmaram sua presença: os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor Leste, Uruguai e Zimbábue.

“Vemos a reinserção do Brasil, a partir de uma nova política externa num novo governo Lula, no cenário global”, afirmou em entrevista coletiva no início do mês o embaixador Fernando Igreja, que chefia o cerimonial na solenidade de posse.

Além do cerimonial da posse oficial, a Esplanada dos Ministérios receberá os dois palcos do Festival do Futuro, grande festa popular que reunirá artistas de diversos gêneros.

Mobilização nacional para a posse

Em apoio a Lula, ao novo governo e à democracia, militantes e apoiadores do novo governo intensificam a mobilização para a posse no dia 1º, domingo, em Brasília.

Oriundos de várias regiões do país, milhares de brasileiros se deslocam em caravanas por ônibus, carros e avião. Até a semana passada, foram contabilizadas 750 caravanas para a posse.

Para facilitar a organização, informem sobre o local de origem da caravana, quantas pessoas, quando é a partida e o que mais achar necessário.

Veja aqui como proceder para enviar informações sobre suas caravanas.

Fonte: PT