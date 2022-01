¿Poesía o discurso?

¿Cómo nos comunicamos mejor, discursando o poetizando?

En lo que a mí respecta, no tengo dudas.

La poesía va directo al punto.

El discurso es un intento por convencer.

Entiendo que hay ocasiones en que un discurso puede ser necesario

Que sea corto, por lo tanto, acercándose a lo poético.

Veo con alegría que en los medios de comunicación actuales hay una tendencia a ir hacia las historias personales, experiencias de vida.

Así se llega a la gente.

Nos movemos por emociones.

Por supuesto que esto puede tener, y tiene, diversas utilizaciones.

Una cosa es el apelo emocional para golpear, desprestigiar, promover consumo, insuflar odio o miedos, y otra muy distinta es sensibilizar hacia la solidaridad, la cooperación, el diálogo, el entendimiento recíproco.

Lo poético nos trae quietud, calma, serenidad.

El discurso nos lleva a pensar, reflexionar, interpretar, analizar.

Una y otra cosa son necesarias.

Mi naturaleza me lleva, sin embargo, hacia lo poético. Tiendo a escuchar y a leer de manera sensible. Trato de ver si lo que estoy escuchando o leyendo me muestra alguna imagen.

Si consigo ver, entiendo.

Entiendo a mi modo, que es mi manera de entender.

Si no, son meros ruidos. Esto crea algunos inconvenientes en la convivencia social, dado que hay personas que hablan muchísimo sin decir nada o casi nada. No las desprecio. Solamente que como me dan mucho trabajo, muchas veces no las consigo entender.

Recuerdo que solía decirles a mis alumnas y alunos que no dijeran en 10 páginas lo que pudieran decir en 10 líneas, ni dijeran en 10 líneas lo que pudieran decir en 10 palabras.

