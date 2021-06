A Unicef, em parceria com outras instituições brasileiras (CVV) lançamento do Programa Pode Falar, um canal anônimo de escuta, destinado a adolescentes e jovens entre 13 e 24 anos, com o objetivo de reduzir a violência e abuso infanto juvenil, auto criminal, Chicago e finalizações de suicídio.

Acesse aqui:

https://www.podefalar.org.br/

Fonte: Pode Falar