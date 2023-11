¿Por qué ya no me siento más solo?

Fui encontrando mi lugar

Rehaciendo y reencontrando mi dimensión comunitaria

Recuperando la plenitud de mi ser

Cuento conmigo y con quienes me rodean

Todos los que fui siendo sigo siendo

Una multitud en movimiento

Placer de ser.

Hice amistad conmigo a lo largo de mi trayectoria

Esto me une y me alía a quienes me rodean.

Ilustración: “Puntos de luz”