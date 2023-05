A celebração do aniversário de Consciência me trouxe as vozes e o afeto, a proximidade e o reconhecimento, a sensação de pertencimento. Tudo de que preciso para seguir em frente, mais contente e confiante.

Essas expressões vieram nas e das redes da Terapia Comunitária Integrativa. Um espaço de construção coletiva em que a nossa revista é apreciada.

Venho trabalhando na mirada poética, esse mínimo em que consiste a vida. Aquela eternização que está ao nosso alcance quando nos tornamos acessíveis à beleza. Um lugar de pertencimento essencial. Na altura da vida em que me encontro, tudo vêm convergindo. Já não há mais dissociações, ou as que ainda persistem, tendem a se dissolver numa integração.

Descomprimir. Desexigir. Deixar mais espaço. Ver que há mais espaço. Positivar o esforço resiliente. A construção de vínculos. A potenciação da solidariedade que nos faz ver que sempre há alguém a nosso favor, em qualquer circunstância. Deixar a mania de achar que sabemos mais do que alguém. Abrir a possibilidade da colaboração e da complementação.

Ilustração: “O tecido do universo”