O Papa Francisco completa hoje 84 anos. Nestas horas, se multiplicam as felicitações para o seu aniversário – um mosaico de afeto que chega até ao Papa no ano dramático da pandemia. Este vídeo repropõe como um álbum fotográfico os instantes mais belos e intensos do pontificado, os sorrisos, os abraços e a proximidade de um tempo que agora parece distante, na espera que o mundo possa revivê-los o quanto antes.

Continue lendo