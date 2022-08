Papa ao Movimento Equipes de Nossa Senhora: sejam jovens com asas e raízes

Por Jane Nogara

“Jovens com asas para voar, sonhar, criar, e com raízes para receber dos mais idosos a sabedoria que eles dão”. No encontro o Papa refletiu sobre as três palavras que compõem o nome do grupo: Nossa Senhora e jovens. O encontro foi realizado neste sábado, 6 de agosto no Vaticano

Na manhã deste sábado (06) o Papa Francisco recebeu as jovens do Movimento Católico “Equipes de Nossa Senhora” em audiência no Vaticano. O Papa iniciou afirmando: “Vocês queriam ouvir, dos meus lábios, que a santa Mãe Igreja ama e conta com cada um de vocês. E assim é! A Igreja ama o que Jesus amou”. E disse que gostaria de refletir um pouco sobre as três palavras que compõem o nome do grupo: equipe, Nossa Senhora e jovens.

Equipe

“Vocês vivem a experiência de equipe, de grupo – disse o Pontífice -. Isto é um dom, não é um dado adquirido! Fazer parte de uma comunidade, de uma família de famílias que transmite uma fé vivida é um grande dom! Ninguém pode dizer: ‘Salvo-me sozinho’. Estamos todos em relação, para aprender a fazer equipe. Deus quis entrar nesta dinâmica de relações e atrai-nos a si em comunidade, dando à nossa vida um sentido pleno de identidade e de pertença”.

“Não tenham medo de se abrir, de correr riscos; e não tenham medo dos outros”

O Papa recordou que embora existam abusos, mentiras e traições, o problema não é se defender dos outros, mas a preocupação deve ser a de defender as vítimas. “Neste tempo do virtual e da consequente solidão em que se deixam cair muitos dos seus coetâneos, vocês escolheram crescer em equipe. Sigam em frente, construam pontes, joguem em equipe!”

Nossa Senhora

O segundo componente é Nossa Senhora. “Como se lê no Preâmbulo dos Estatutos, – afirmou – vocês são jovens que ‘se caracterizam por uma forte devoção a Nossa Senhora, com o consequente desejo de, ao seguir o seu exemplo e colocando-se sob a sua maternal proteção, compreenderem o lugar privilegiado de Maria, no Mistério de Cristo e da Salvação’. E assim é!”.

“Quando se acolhe Maria, a Mãe, na própria vida, nunca se perde o centro, que é o Senhor. Porque Maria nunca aponta para si mesma, mas para Jesus e para os irmãos”

“Encorajo todos vocês a viver numa consagração diária à Virgem Maria e Ela ajudará a crescer em equipe, partilhando os dons recebidos em espírito de diálogo e mútuo acolhimento”. Recordando a Jornada Mundial da Juventude de 2023, o Papa disse:

“Aqui, entre vocês, há vários jovens portugueses! Levantar-se para servir, sair para cuidar dos outros e da criação: estes são valores típicos dos jovens. Exorto todos a praticá-los enquanto se preparam para a JMJ de Lisboa”.

Os Jovens

Em seguida ao falar sobre a terceira palavra: os jovens Francisco afirmou:

“O futuro é dos jovens. Mas – atenção! – jovens com duas qualidades: jovens com asas e jovens com raízes. Jovens com asas para voar, sonhar, criar, e com raízes para receber dos mais idosos a sabedoria que eles dão”

Francisco recordou a todos para que se perguntem: “como estão as minhas asas? O meu olhar volta-se para baixo, dobra-se sobre mim mesmo, ou sei olhar para o alto, para o horizonte? No meu coração abundam sonhos, projetos, grandes desejos, ou abundam lamentações, pensamentos negativos, julgamentos e preconceitos?” E se referindo às raízes: “como estão as minhas raízes? Penso que o mundo começa comigo ou sinto-me parte de um grande rio que percorreu um longo caminho? Se tenho a felicidade de ainda ter avós, como me relaciono com eles? Falo com eles? Sei ouvi-los? Peço-lhes, por vezes, que me contem algo de importante sobre a sua vida? Valorizo a sua sabedoria?”.

Por fim o Santo Padre saudou os adultos, casais e sacerdotes assistentes que estavam presentes:

“Para os jovens presentes vocês são testemunhas, com humildade e simplicidade. Testemunhas do amor a Cristo e à Igreja, testemunhas da escuta e do diálogo, testemunhas do serviço desinteressado e generoso, testemunhas da oração”.

Fonte: Vatican News

(06/08/2022)