Os segredos que os livros guardam

Ainda espero poder compreender melhor a influência dos livros em nossas vidas.

Não falo, aqui, do conhecimento que estes trazem. Da possibilidade que nos dão de viajar sem sair do lugar. Ou ainda da vantagem que nos proporcionam ao nos tornarmos, por meio deles, pessoas bem informadas e prontas a nos adaptar a esse mundo em permanente transição.

Falo do objeto livro.

Porque, para além do conhecimento, o que me atrai no livro é, curiosamente, o próprio objeto.

Em um formato que não mudou em séculos de experiência, os livros nos dão esse sentido histórico tão em falta hoje em dia, ao nos trazer uma experiência vivida tanto por Umberto Eco quanto por Galileu. Por Santo Agostinho ou Luis Fernando Verissimo. E por nós, todos nós. Aqui reside um senso um tanto quanto democrático.

Ler é, também, hoje, um ato de resistência. Ainda estamos por avaliar as relações entre o uso excessivo das redes sociais e a dificuldade frequente que temos em achar tempo para ler. Ou talvez a nossa relação com o tempo, o tempo perdido, que nos dificulta a leitura desinteressada.

Assim, eu amo tanto o ato de ler quanto o objeto livro. E é um prazer conviver com tantas gerações de pensadores em um minúsculo espaço reservado, a biblioteca.

Penso que, ao se estudar biografias, a primeira coisa a se perguntar é: como era a biblioteca pessoal do biografado? Sem julgamentos, apenas a título de informação.

O livro, sua morada (a biblioteca) e seu guardião (a pessoa que lê) são peças-chave de uma história que não precisa de introdução nem conclusão. É história contínua, perene, escondida numa prateleira. Como um segredo bem guardado. Um segredo que se basta, e por isso não precisa ser desvelado.