Organizadores trabalham por #24J maior. ‘Quanto mais amplo, melhor’

Por Eduardo Maretti

“É positivo que setores da direita democrática se incorporem às manifestações”, diz Frente Brasil Popular. Para deputado do Psol, “importante é uma grande manifestação contra o bolsonarismo”

As manifestações do #24J nas ruas do país no próximo sábado pelo impeachment de Bolsonaro tiveram confirmados, até ontem (21) à noite, 294 atos em 285 cidades de 15 países. Entres os organizadores, estão as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, que, juntas, agregam mais de um centena de organizações sociais. A Campanha Nacional Fora Bolsonaro, criada em junho de 2020, reúne ainda as centrais sindicais e diversos partidos, como PT, PSB, PDT, Psol, PCdoB, PSTU, PCB, PCO e UP.

Além disso, algumas das principais lideranças dessas agremiações e entidades tratam como positiva a adesão aos protestos de representantes de espectros políticos para além da esquerda. “A urgência é remover o atual presidente da República e estancar a destruição que seu governo promove no país”, avaliam pessoas ouvidas pela RBA. Auxílio emergencial de R$ 600 e vacina contra a covid-19 para toda a população são bandeiras do #24J.

“Avalio como positivo que setores da direita democrática se incorporem às manifestações. Seja motivados pelos crimes de responsabilidade e contra democracia, seja pela sabotagem do governo Bolsonaro ao combate à covid”, diz Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP) e da Frente Brasil Popular. “Se a esquerda saiu na frente, cabe à direita também entrar. As ruas são democráticas”, acrescenta.

Na opinião do deputado federal Ivan Valente (Psol-SP), o mais importante na atual conjuntura é “fazer uma grande manifestação contra o bolsonarismo”. Para ele, se a hegemonia da organização e mobilização é da esquerda, e mesmo que os partidos conservadores, enquanto instituições, não se manifestem oficialmente, serão bem-vindas as pessoas individualmente, figuras públicas, cidadãos e cidadãs, independentemente das cores partidárias. “Não tem problema nenhum. Quanto mais amplo, melhor”, afirma.

“Quem quiser somar, deve ir”

“O PSDB, por exemplo, tem baixa capacidade de mobilização. As grandes figuras não estão indo mesmo. Claro que o PSDB esteve envolvido no golpe institucional de 2018. Mas agora o principal é se chegar ao impeachment de Bolsonaro ou a sua derrocada. Quem quiser somar nessa direção, deve ir ao ato”, pondera o parlamentar do Psol. “Não tem sentido querer fazer um ato só do campo de esquerdas. E quem não quer impeachment de Bolsonaro não vai estar lá mesmo.”

Na opinião de Bonfim, embora a presença de figuras da esquerda à direita democrática seja positiva para somar forças contra o mal maior, ainda é “muito tímida” a disposição do PSDB. Em 3 de julho, filiados do partido na cidade de São Paulo participaram das manifestações. Na ocasião, o presidente do diretório municipal, Fernando Alfredo, afirmou que os tucanos foram à rua “para pedir o impeachment do Bolsonaro”.

Alfredo se coloca como oposição ao presidente. O PSDB tem 33 deputados federais e até o momento nenhum deles, a não ser, ironicamente, Alexandre Frota (SP), se posicionou a favor do impeachment, como fez até mesmo o partido Novo, do ex-banqueiro João Amoêdo. “O PSDB tampouco sinaliza nesse sentido”, constata o coordenador da CMP.

Outras manifestações

A deputada estadual do PSDB Maria Lúcia Amary, parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo desde 2003, diz preferir não se manifestar sobre apoiar impeachment e o “fora Bolsonaro”, já que o partido e a direção nacional ainda não discutiram a questão. “Uma decisão como essa entendo que tem que ser partidária, das executivas nacional e estadual, no meu caso, e dos deputados federais e estaduais”, diz.

Já o Movimento Brasil Livre (MBL), do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), promoverá manifestações contra Bolsonaro em 12 de setembro. “A gente considera que são inaceitáveis as inúmeras traições e sabotagens que o presidente da República tem feito desde sua eleição”, declarou. Essas manifestações são convocadas separadamente também por outras agremiações de direita, como o Vem Pra Rua. Isso porque, segundo alegam, querem evitar conflitos como os episódios isolados envolvendo militantes do PCO e do PSDB, no protesto realizado no dia 3.

Em nota intitulada “Em Defesa da Vida e da Democracia”, a organização “Bloco Democrático”, que reúne inúmeros partidos e entidades, afirma que #24J é “dia de unir o país em defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do Fora Bolsonaro”.

Líderes da esquerda e da direita já chegaram a se entender em torno do superpedido de impeachment apresentado à Câmara dos Deputados no último dia 30. A ação assinada por mais de 40 pessoas, das centrais sindicais e movimentos sociais, passando por parlamentares da oposição e de direita. A peça foi elaborada por advogados como Mauro Menezes, que já relatou alguns dos mais de 100 pedidos de impeachment de Bolsonaro, juristas do grupo Prerrogativas, da Associação Juristas pela Democracia (AJD) e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Estão representados no superpedido de impeachment de Bolsonaro PT, PDT, PSB, PC do B, Psol, Coalizão Negra por Direitos, UNE, MBL e ex-aliados bolsonaristas Alexandre Frota (PSDB-SP), Joice Hasselmann (sem partido-SP) e Kim Kataguiri.

Leia a nota

“BLOCO DEMOCRÁTICO – Em Defesa da Vida e da Democracia.

24 de Julho – #24J – Dia de unir o país em defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do Fora Bolsonaro

O Brasil vive uma das maiores tragédias da sua história, com a perda de 540 mil vidas para a pandemia do Covid 19. Nesse difícil momento, a ação do governo federal tem sido marcada de maneira criminosa pela irresponsabilidade e descaso com a defesa da vida do nosso povo, atacando a ciência e sabotando a vacinação, usando o momento de dor e perda por que passamos como uma oportunidade para ações corruptas, reveladas pela CPI da pandemia.

Ao mesmo tempo em que sabota todos os esforços da sociedade para vencer o coronavírus, Bolsonaro ataca diariamente o regime democrático brasileiro e busca, inequivocamente, as condições para a imposição de um regime autoritário que destrua as instituições republicanas para acabar com as liberdades democráticas.

Não é a primeira vez que o Brasil enfrenta essa ameaça. Já assistimos a esse filme e sabemos o caminho para derrotar o arbítrio. É hora de unir os brasileiros, independente de colorações partidárias e ideológicas, na defesa intransigente da democracia. É preciso, ainda, apoiar as demandas sociais pelo auxílio emergencial de $600, vacina para todos já, contra a carestia e política ativa de geração de empregos de qualidade.

Por isso convidamos a todos para vir à Avenida Paulista, no dia 24 de julho. Estaremos com as nossas bandeiras do Brasil, em frente ao Conjunto Nacional, a partir das 15 horas.

Assinam o texto

Confira os atos marcados no #24J

Região Norte

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Altamira – Em frente Celpa/Equatorial | 8h

PA – Belém – Praça da República | 8h

PA – Santarém – Praça São Sebastião | 16h

PA – Bragança – Praça da Bandeira | 8h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 8h30

RO – Porto Velho – Praça do CEU da zona leste, rua Antônio Fraga Moreira, 8250 | 8h30

RO – Porto Velho – Campo Florestão na Av. Jatuarana | 16h

RR – Boa Vista – Praça Germano Sampaio (Pintolândia) | 9h

TO – Palmas – Posto Trevo (Taquaralto) | 8h

Região Nordeste

AL – Arapiraca – Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Primavera) | 9h

AL – Delmiro Gouveia – Praça do Coreto | 9h

AL – Maceió – Praça Multieventos – Pajuçara | 9h

AL – Palmeira dos Índios – Praça da Igreja São Cristovão | 9h

AL – União dos Palmares – Rua XV de Novembro (semáforo Globo) | 9h

BA – Feira de Santana – Em frente à Prefeitura | 9h

BA – Ilhéus – Panfletagem ao lado do BIG-Meira no Malhado (entrada na Feira Popular) | 9h

BA – Ilhéus – Caminhada Praça da Irene (Av. Soares Lopes) | 12h30

BA – Itabuna – Jardim do Ó | 9h

BA – Jacobina – Praça Rio Branco | 18h

BA – Paulo Afonso – Igreja N.Sra do Perpétuo Socorro | 9h

BA – Ribeira do Pombal – Praça da Juventude | 17h

BA – Salvador – Campo Grande até Praça Municipal | 10h

BA – Serrinha – Praça Centenário | 9h

CE – Baturité – Praça da Matriz | 8h

CE – Caucaia – Praça da Matriz | 8h

CE – Crateús – Carreata pela cidade | 17h30

CE – Fortaleza – Praça Portugal | 15h

CE – Iguatu – Praça das Crianças | 16h

CE – Itaiçaba – Carro de Som e faixas Mercado Público | 9h

CE – Juazeiro do Norte – Região do Cariri – Rua São Pedro | 8h

CE – Maracanaú – Praça da Estação | 16h

CE – Nova Morada – Praça Eduardo Girão (Girilândia) | 7h30

CE – Quixadá – Praça José de Barros |8h

CE – Pentecoste – Praça do CSU | 17h30

CE – Tianguá – Panfletaço ba Praça dos Eucaliptos | 8h

MA – Imperatriz | Praça de Fátima | 9h

MA – São Luís – Praça Deodoro | 9h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 8h30

PB – Cajazeiras – Ato Público – Praça das Oiticicas | 9h

PB – João Pessoa – Carreata e Caminhada Mercado Publico de Mangabeira, Rumo a Praça da Paz – Bancários | 9h

PB – Patos – Praça João Pessoa (CEPA) | 8h

PB – Sousa – Caminhada e Carreata Praça Padre Cícero, rumo ao Calçadão no Centro da Cidade | 9h

PE – Arco Verde – Praça da Bandeira | 9h

PE – Bezerros – Anfiteatro atrás da Igreja da Matriz | 9h

PE – Caruaru – (*Aguardando infos) | 9h

PE – Garanhuns – Fonte Luminosa | 9h

PE – Goiania – Inicio do ato na Igreja dos pretos velhos | 7h

PE – Igarassu – Pracinha Saramandaia | 15H

PE – Palmares – Praça Paulo Paranhos | 9h

PE – Petrolândia – Polo e STR | 7h30

PE – Petrolina – Praça da Catedral | 9h

PE – Recife – Praça do Derby | 10h

PE – Santa Cruz do Capibaribe – Coreto da Av. Padre Zulzinho (Centro) | 14h30

PE – São José do Egito – Ato unificado Sertão do Pajeú na Feira Livre Central | 8h

PE – Serra Talhada – Pátio da Feira | 10h

PE – Vitória de Santo Antão – Em frente ao Banco do Brasil | 9h30

PI – Altos – Praça Cônego Honório | 8h

PI – Piripiri – Praça da Bandeira | 9h

PI – Teresina – Praça Rio Branco (Centro) | 8h

PI – Parnaiba – Av. Pinheiro Machado x Samuel Santos | 16h

PI – Picos – Praça Félix Pacheco (Centro) | 7h30

PI – São Raimundo Nonato – Praça do Relógio

RN – Caicó – Praça de Alimentação | 7h30

RN – Ceará-Mirim – Concentração para carreata na Igreja Matriz | 7h30

RN – Extremoz – Em frente a Câmara Municipal | 15h30 (Ato em 23/07)

RN – João Câmara – Praça Baixa-Verde | 8h

RN – Macau – feira da Praça Central | 8h

RN – Montanhas – Aguardando local | 8h

RN – Mossoró – Praça Arte da Terra até a Praça do Pax | 9h

RN – Natal – Midway | 15h

RN – Pureza – Comunidade de Olho Dágua | 19h (Ato em 31/07)

RN – Pureza – Distrito de Cana Brava – Feira livre| 19h (Ação em 1/08)

RN – Pureza – Distrito de Bebida Velha | 9h (Ato em 01/08)

SE – Aracaju – Praça do Leite Neto (Av. Hermes Fontes/Palácio do Governo) | 14h

Região Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 15h

GO – Cidade de Goiás – Carreata Praça do Chafariz | 9h30

GO – Catalão – Praça Getúlio Vargas | 9h

GO – Goiânia – Praça do Trabalhador | 9h

MS – Aquidauana – Praça dos Estudantes | 9h

MS – Campo Grande – Praça do Rádio | 9h

MS – Corumbá – Praça Central | 9h

MS – Ponta Porã – Minhocão (Antiga Praça Lício Borralho) | 8h MT – Barra do Garça – Praça Sebastião Jr. | 8h30

Região Sudeste

ES – Vitória – Praça Jucutuquara (IFES de Vitória) | 14h

MG – Alfenas – Praça Getúlio Vargas | 9h

MG – Araguari – Praça Farid Nader | 8h30

MG – Araxá – Estádio Fausto Alvim | 9h

MG – Barbacena – Praça do Rosário | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 13h30

MG – Brumadinho – Av. Vigilato Braga esquina com Quintino Bocaiúva | 9h

MG – Betim – Viaduto Jacintão | 8h30

MG – Campo Belo – Pç dos Expedicionários | 10h

MG – Cataguases – Praça Catarina | 8h30

MG – Conselheiro Lafaiete – Prefeitura | 13h

MG – Divinópolis – Rua São Paulo | 09h

MG – Extrema – Praça Coronel Simeão (em frente à escola Odete Valadares) | 11h

MG – Itabira Rodoviária – 10h

MG – Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG – Itaúna – Praça da Matriz | 9h

MG – Jampruca – Igreja Católica | 9h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Lavras – Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG – Mariana – Centro de Convenções | 9h

MG – Muriaé – Antiga Prefeitura | 11h30

MG – Nova Era – Rotatória da Rua Itabira com a Gov. Valadares | 9h

MG – Ouro Preto – Alto da Cruz | 9h30

MG – Passos – Estação Cultura | 16h30

MG – Pirapora – Praça Cariris | 9h30

MG – Poços de Caldas – Estação Cultura | 16h

MG – Ponte Nova – Praça Palmeiras | 9h

MG – Raposos – Praça da Estação | 19h

MG – Ribeirão da Neves – Praça de Neves | 9h30

MG – Santa Bárbara – Praça Leste de Minas | 10h

MG – Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h30

MG – São Sebastião do Paraíso – Casa da Cultura |16h

MG – São João del Rei – Praça Matozinhos | 10h

MG – São Lourenço – Praça Brasil | 17h

MG – Serra do Cipó – Pracinha do Cipó | 10h

MG – Sete Lagoas – Praça Tiradentes | 9h

MG – Ribeirão da Neves – Praça de Neves | 9h30

MG – Timóteo – Fundação Aperam | 8h30

MG – Tumiritinga – Praça da Igreja matriz | 09H

MG – Tiradentes – Em frente à Matriz | 9h

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 10h30

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes (Antiga Tubal Vilela) | 9h30

MG – Viçosa – 04 pilastras da UFV | 09h30

MG – Visconde do Rio Branco – Praça 28 de setembro | 10h

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão no Centro | 10h

RJ – Barra Mansa – Concentração em frente ao Bramil |10h30

RJ – Barra do Piraí – Praça Nilo Peçanha | 9h

RJ – Búzios – Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ – Cachoeiras de Macacu – Passeata Praça Duque de Caxias (Caixa Econômica) em direção à Prefeitura | 9h

RJ – Campos – Praça São Salvador | 10h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ – Miguel Pereira – Em frente à Fornemat | 12h

RJ – Nova Friburgo – Praça Getúlio Vargas | 14h

RJ – Nova Iguaçu – Praça Rui Barbosa (Em frente ao Banco do Brasil) | 15h30 (Ato em 23/07)

RJ – Nova Iguaçu – Praça dos Direitos Humanos via Light | 10h

RJ – Paty dos Alferes – Praça do Fórum | 10h

RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio das Ostras – Carreata Escola Municipal Cidade Praiana | 8h

RJ – Rio das Ostras – Ato Praça Bangu | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi | 10h

RJ – São Fidélis – Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ – Teresópolis – Carreata na Praça do Sakura | 9h

RJ – Teresópolis – Caminhada Calçada da Fama | 9h

RJ – Três Rios – São Sebastião | 16h

RJ – Valença – Jardim de Cima | 9h30

RJ – Vassouras – Praça Eufrásia Teixeira Leite |10h

SP – Araçatuba – Praça Ruy Barbosa | 10h

SP – Araraquara – Praça Santa Cruz | 10h

SP – Araraquara – Carreata com saída da Praça Scalamandré Sobrinho | 14h

SP – Arujá – Praça Dalila Barbosa | 10h30

SP – Barueri – Ato no Boulevard de Barueri | 13h

SP – Bauru – Passeata Praça Rui Barbosa | 9h

SP – Botucatu – Emílio Pedutti | 15h

SP – Campinas – Largo do Rosário | 10h

SP – Caraguatatuba – Praça Cândido Mota | 15h

SP – Carapicuíba – Cohab II, Feira da Av. Brasil com Escola Edgar de Moura Bitencourt | 10h

SP – Cotia – Praça Joaquim Nunes (ao lado do Cemitério) | 13h

SP – Cunha – Praça do Rosário | 10h

SP – Guaratinguetá – Praça Treze de Maio |10h

SP – Guarulhos – Praça Tereza Cristina | 13h

SP – Ilha Bela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Indaiatuba – Av. Francisco de Paula Leite em frente ao Portão 4 SESI | 14h

SP – Itanhaém – Calçadão da Praça Narciso Andrade | 10h

SP – Itapeva – Praça Anchieta | 10h30

SP – Itaquaquecetuba – Praça Padre João Alvares – centro | 10h

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos | 9h30

SP – Jaguariúna – Praça da Matriz | 10h

SP – Jandira – Ato na Estação de Trem de Jandira | 10h

SP – Jundiaí – Em frente à Câmara Municipal | 9h30

SP – Hortolândia – Em frente à delegacia (Pq dos Pinheiros) | 9h

SP – Lençois Paulista – Concha Acústica |15h

SP – Lorena – Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP – Mairiporã – Praça do Rosário | 10h

SP – Marília – Bicicletada – Praça da Emdurb | 9h

SP – Marília – Na ilha da Galeria Atenas | 10h

SP – Osasco – Largo de Osasco em frente à Estação CPTM | 12h30

SP – Paulínia – Av. José Paulino (em frente a Igreja São Bento) | 9h

SP – Peruibe – Praça Flórida (ao lado do Mc Donald’s) – 10h

SP – Pindamonhangaba – Praça 7 de Setembro (Com arrecadação de alimentos e agasalhos) | 9h

SP – Ribeirão Preto – Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP – Salto – Praça XV | 9h30

SP – Santos – Ato Unificado Baixada Santista Pça Independência | 16h

SP – São Bernardo – Praça da Matriz | 10h

SP – São Sebastião – Em frente ao Santander (*Aguardando Infos)

SP – São Carlos – Mercadão | 10h

SP – São José do Rio Preto – Avenida Andaló (em frente à Prefeitura) | 15h

SP – São José dos Campos – Praça Afonso Pena | 9h

SP – São Paulo – Masp | 15h

SP – São Roque – Largo dos Mendes | 10h

SP – Suzano – Rua Emília Barradas Simões, 33 – Cidade Miguel Badra (próximo ao mercado Pacheco) | 10h

SP – Taubaté – Av. do Povo (Bolsão – com arrecadação de alimentos e roupas) | 9h

SP – Ubatuba -Estátua do Caiçara- Trevo | 16h

SP – Valinhos – Prefeitura | 8h

SP – Vinhedo – Praça Sant´Anna |11h

SP – Votuporanga – Concha Acústica |10h

Região Sul

PR – Antonina – Rua XV de Novembro (próximo a Rodoviária) | 10h

PR – Apucarana – Av. Curitiba | 10h

PR – Cascavel – Em frente a Catedral | 14h30

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 14h

PR – Dois Vizinhos – Praça Ari Muller |16h

PR – Francisco Beltrão – Praça Central | 9h

PR – Guarapuava – Praça Cleve |10h30

PR – Londrina – Teatro Ouro Verde | 15h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 14h

PR – Matinhos – Ato na Rotatória (com arrecadação de alimentos) | 14h

PR – Pinhais – Prefeitura | 15h

PR – Paranaguá – Praça dos Leões (Centro) | 14h

PR – Pontal do Paraná – carreata Pontal do Sul em direção à praia de leste | 10h

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 15h

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 10h

SC – Balneário Camboriú – Ato Regional – Praça Almirante Tamandaré | 15h

SC – Blumenau – Praça Dr. Blumenau | 15h

SC – Brusque – Ponte Estaiada | 10h

SC – Concórdia – Esquina da Dr. Maruri com calçadão – 15h

SC – Criciúma – Rua da Arquibancada (ao lado do Parque das Nações) | 9h30

SC – Chapecó – Em frente à Catedral | 14h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 13h

SC – Garopaba – R. Álvaro E dos Santos | 15h

SC – Jaraguá do Sul – Praça Ângelo Piazera | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 9h30

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 10h

SC – Laguna – Cais do Porto – 9h30

SC- Mafra – em frente aos Correios | 17h30

SC – Rio do Sul – Praça da Catedral | 9h30

SC – São Francisco do Sul – em frente à Igreja Matriz | 14h30

SC – São Miguel do Oeste – Trevo de acesso a Maravilha |10h

SC – Tubarão – Praça da Igreja (Matriz das Oficinas) | 14h

RS – Arroio do Sal – Calçadão| 15h

RS – Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS – Carazinho – Praça Albino Hilebrand | 10h

RS – Cachoeira do Sul – Praça José Bonifácio | 14h

RS – Cachoeirinha – em frente à Caixa Econômica Federal | 10h

RS -Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS – Canela – Parque do Palácio | 15h30

RS – Canoas – Praça do Avião | 10h

RS- Frederico Westphalen – Praça da Matriz | 9h30

RS – Garibaldi – esquina da Buarque com a Independência | 9h30

RS – Gravataí – em frente à Prefeitura | 10h

RS – Igrejinha – em frente à Prefeitura| 9h

RS – Lajeado – Parque dos Dick| 15h

RS – Novo Hamburgo – Praça do Imigrante (Centro) | 10h

RS – Osório – Rua Marechal Floriano ao lado da Igreja |10h

RS – Palmeira das Missões – Largo Alfredo Westphalen | 9h

RS -Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS -Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Santa Cruz do Sul – Praça da Bandeira | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 13h30

RS – Sapucaia do Sul – Calçadão | 13h

RS- São Francisco de Paula – em frente ao Banrisul na Avenida Julio de Castilhos | 10h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio |11h

RS – Uruguaiana – Parcão | 14h

Os atos do #24J no exterior

(Horários locais)

🇩🇪 Alemanha – Frankfurt – Römerberg| 16h

🇩🇪 Alemanha – Munique – Odeonsplatz| 16h às 17h30

🇩🇪 Alemanha– Berlim – Parizer Platz | 10h20

🇩🇪 Alemanha– Colônia – Am Heumarkt | 15h30

🇩🇪 Alemanha– Freiburg im Breisgau – Augustinerplatz 13h às 16h. Ato e show musical

🇦🇹 Áustria– Viena – Stephansplatz | 11h ( horário local)

🇧🇪 Bélgica – Bruxelas – Rond-Point Robert Schulman|15h

🇨🇦 Canadá – Québec, Parlement – Assemblée Nationale du Québec |10h

🇨🇦 Canadá – Montreal – Monument à George-Étienne Cartier | 15h

🇨🇦 Canadá – Toronto – City Hall| 15h

🇨🇦 Canadá – Vancouver – Vancouver Art Gallery North Plaza |13h30

🇪🇸 Espanha- Barcelona – Font de Canalets (La Rambla) | 19h

🇪🇸 Espanha – Salamanca – Plaza Mayor | 12

🇺🇸 EUA – Nova York – Union Square | 16h

🇺🇸 EUA – Los Angeles – Los Angeles- CA – Grand Park (lado do playground) – 11h

🇺🇸 EUA – Washington DC – National Mall – 3rd St &Madison Dr NW – 10h

🇺🇸 EUA – Boston – Estação de metrô Park St.| 13h

🇺🇸 EUA – Newark – Ferry St&Wilson St – Ironbound|12h

🇺🇸 EUA – Peer de Deerfield Beach- FL| 13h – Domingo 25J 🛬

🇫🇷 França – Paris – Place de la République| 17h

🇳🇱 Holanda – Haia – Plein (ao lado do Binnenhof) | 16h

🇮🇪 Irlanda- Dublin – Iveagh Gardens | 9h30

🇮🇪 Irlanda – Cork – Grand Parade in front of the Library| 14h

🇮🇹 Itália– Bologna – Parco Cevenini Via Biancolelli, 45 Borgo Panigole | 20h

🇲🇽 México – Cidade do México – Plaza Central – Zócalo| 17h

🇵🇹 Portugal – Lisboa – Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h

🇵🇹 Portugal – Braga – Praça da República (frente ao chafariz) | 18h

🇵🇹 Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio, 3000-300 | 12h30

🇵🇹 Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 16h30

🇵🇹 Portugal – Porto – Av dos Aliados|18h

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra – Londres – Embaixada Brasileira – 13h

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra – Londres – Londres – Parliament Square (estátua de Nelson Mandela) na marcha “Reclaim Pride” | 13h

Londres – na Embaixada do Brasil em Londres | 15h

🇨🇿 República Tcheca – Praga – Václavské Náměstí | 14h

🇨🇭 Suíça – Genebra – Perle du Lac| 16h30

🇨🇭 Suíça – Helvetiaplaz | 14h

Fonte: Rede Brasil Atual