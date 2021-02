Opción por la vida

La vida no se defiende con discursos, con enunciados o proclamas. Es necesario trabajar por la vida. Defender los derechos humanos, sociales y laborales.

Redemocratizar Brasil. Restablecer el estado de derecho. Restablecer el régimen constitucional abolido por el golpe de estado de 2016. Esta revista es un espacio donde se cultivan los valores superiores.

El dinero, el lucro, no son más que la vida. Es necesario que se detengan las atividades económicas. Lock down total en todo el país. No podemos dejar que las personas sigan muriendo como moscas.

Toda inciativa personal y comunitaria en favor de la vida debe ser impulsionada. Retirar los privilegios pecuniarios de jueces y legisladores/as. Extender el auxilio emergencial inmediatamente a todos los sectores vulnerables.