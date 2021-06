OIM participa de atividades em comemoração à Semana do Migrante

Celebrada entre os dias 14 e 21 de junho pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) há 35 anos, a semana do migrante promove eventos em diferentes localidades do país mobilizando as pessoas para o tema da acolhida, integração e defesa dos direitos. Em 2021, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a agência da ONU para as migrações, estará presente e online em diferentes atividades, estendendo sua participação a eventos que também marcam comemorações estaduais, como o Dia do Imigrante em São Paulo, festejado em 25 de junho.

“O mês de junho é emblemático por mobilizar essa grande rede de organizações em torno do tema da migração. Vivemos um período de pandemia, onde as vulnerabilidades são ainda mais ressentidas, e que a união de todas e todos para fortalecermos a integração dos migrantes de forma digna nas sociedades de acolhida é ainda mais necessária”, ressalta o chefe de missão da OIM no Brasil, Stéphane Rostiaux.

As atividades com apoio da OIM acontecem em diversas cidades do Brasil. Estão previstas atividades em Manaus (AM), Boa Vista (RR), Juiz de Fora (MG), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Itajaí (SC) e no estado do Paraná. Os eventos incluem atendimento médico presencial, mesas redondas sobre políticas para refugiados e outros temas, capacitações para atendimentos a refugiado se migrantes, feira do migrante, entre outras atividades.

