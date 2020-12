A vida é uma construção minuciosa e contínua, cotidiana.

São incontáveis os esforços da pessoa e da sua família, da comunidade e da sociedade mais abrangente, para ter como resultado uma pessoa integrada e coesa, centrada nos seus valores, alinhada com propósitos construtivos, ciente das suas capacidades criativas.

Da perspectiva que os anos e a minha própria caminhada existencial me deram, posso ver não sem perplexidade e preocupação, uma persistente ação adversa a tudo que é humanamente valioso. Ações em contra da educação, as artes e a cultura.

Retrocessos em matéria de direitos humanos, sociais e laborais. Isto inclusive em espaços que se supõe deveriam ser de uma defesa irrestrita da diversidade, do direito às pessoas serem de acordo com a sua individualidade única e irrepetível.

Algo que me entristece e machuca profundamente é a discriminação contra as pessoas excluídas, quer pela sua opção ou identidade sexual, quer pela sua condição social ou cor de pele, religião, aparência, etc. A minha história de vida me pôs cara a cara com este rosto abominável do ser humano, o de quem se acha mais ou melhor do que as demais pessoas.

Daí o meu empenho incansável na costura fina da vida. O bom dia e boa tarde. O saber que essa pessoa que está aí na minha frente é alguém que de alguma maneira percorre caminhos em essência muito parecidos com os meus próprios.

Hoje pela manhã me ocorreu de estar a receber a compra do supermercado em casa, devido ao confinamento obrigatório. O entregador me chamava de “irmão”. Lembrei num flash, de mim mesmo muitos anos atrás. Minha luta para chegar aonde cheguei. O meu empenho em diversos trabalhos, o esforço por ocupar um lugar no mundo. Trabalhei duro e me apoiava muito na fé, como continuo a fazer, ainda hoje.

Não esquecer o valor da vida. É tudo que pretendo.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/