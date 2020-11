O valor da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) no Brasil e no mundo: possibilidades, impactos e perspectivas

Esse dossiê divulga reflexões, saberes e conhecimentos acadêmicos sobre a Terapia Comunitária Integrativa no Brasil e no exterior. Seu criador Prof. Dr Adalberto de Paula Barreto, de Fortaleza-CE, psiquiatra, antropólogo e teólogo sensibilizado pelas Dores da Alma, preocupado com a medicalização excessiva sem muitas mudanças e crente na força da comunidade, cria uma metodologia particular com estrutura simples e profunda, fortalecedora de vínculos afetivos e promotora do alivio de sofrimentos, onde inclui bases teórico-vivenciais do pensamento sistêmico, da antropologia cultural, da pragmática da comunicação humana, da pedagogia de Paulo Freire, da resiliência, dos elementos culturais e o saber popular. A TCI é genuinamente brasileira, considerada uma abordagem psicossocial avançada pelo Ministério da Saúde, uma prática terapêutica coletiva que envolve os membros da comunidade numa atividade de construção de redes sociais solidárias, construção de vínculos e promoção de qualidade de vida.

Leia aqui o dossiê na íntegra:

https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/14303