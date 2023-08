O Papa: cuidado com disseminação de falsidades e ódio através das redes sociais

O Papa Francisco encontrou-se na manhã deste sábado, no Vaticano, com membros da Rede Internacional de Legisladores Católicos, uma rede cujo objetivo é a formação de uma nova geração de líderes católicos capazes de promover a doutrina social da Igreja na esfera pública. Francisco advertiu sobre os riscos da tecnocracia dominante de hoje, que tende a “coisificar” as pessoas e os recursos naturais

O Papa Francisco recebeu no Vaticano, na manhã deste sábado, 26 de agosto, os participantes do XIV Encontro anual da “Rede Internacional de Legisladores Católicos”, que se realiza em Frascati, nas proximidades de Roma.

Em seu discurso, o Santo Padre aprofundou o tema escolhido para o encontro deste ano: “Luta das grandes potências, Captura Corporativa e Tecnocracia: resposta cristã às tendências desumanizantes”, um tema que aborda os aspectos vitais da nossa existência.

A este respeito, o Papa referiu-se à Encíclica ‘Laudato Si’, dizendo que o “paradigma tecnocrata dominante” suscita profundas questões “sobre o lugar e a ação que, hoje, o ser humano ocupa no mundo”.

Promover a doutrina social da Igreja

Certamente, disse Francisco, um dos aspectos mais preocupantes deste paradigma, devido aos seus impactos negativos sobre a ecologia humana e a natureza, é a tentação sutil do espírito humano, que conduz as pessoas, sobretudo os jovens, a fazer um uso distorcido da liberdade. Notamos isso quando homens e mulheres são encorajados mais a exercer um controle e não tanto uma proteção responsável dos “objetos” materiais ou econômicos, dos recursos naturais da nossa Casa comum ou uns dos outros. Este modo de “coisificar” acaba tendo um impacto negativo sobre os sujeitos mais pobres e frágeis da sociedade”.

“Ao procurar responder a esta questão e aos muitos desafios associados, promovendo uma doutrina social católica, disse Francisco aos participantes no Encontro, gostaria de salientar que a própria estrutura da sua organização pode lhes oferecer um quadro de referência: vocês são uma rede internacional, cujo intuito é reunir em uma comunidade a nova geração de líderes cristãos corajosos”. A este respeito, o Papa ponderou:

“O objetivo de cada Rede é estabelecer uma conexão entre as pessoas, conscientizando-as de pertencer a algo bem mais superior a elas. Eis o propósito de muitas plataformas mediáticas, que fazem tanto bem através dos meios de comunicação. Mas, é preciso também fazer atenção, porque, infelizmente, nos canais de comunicação podem-se encontrar práticas desumanizantes, de natureza tecnocrática”.

Apelo radical à escuta e ao respeito recíprocos

Entre tais práticas, Francisco destacou a divulgação deliberada de notícias falsas, incitação ao ódio e divisão, redução das relações humanas com algoritmos, para não mencionar a promoção de falsos sentimentos de pertença, especialmente entre os jovens, que os pode levar até ao isolamento e à solidão.

O uso distorcido dos encontros virtuais, afirmou o Papa, pode ser superado com uma cultura de encontros autênticos, que implica um apelo radical à escuta e ao respeito recíprocos, até para quem tem opiniões divergentes.

Neste sentido, afirmou, a “Rede Internacional de Legisladores Católicos” pode dar exemplo, porque tenta reunir pessoas do mundo inteiro, de forma sincera e genuína. E explicou:

“Criar uma rede, porém, não significa apenas unir pessoas, mas dar-lhes a possibilidade de cooperar para atingir a meta de um objetivo comum. Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados a uma ação conjunta ao lançar as redes para uma pesca abundante. Poderíamos definir a criação de redes como ferramentas para ser utilizadas, de forma partilhada, para a realização de um objetivo comum”.

Missão comum de proclamar com alegria o Evangelho

Ambos os aspectos “conexão e objetivo comum” são as características do trabalho da “Rede Internacional de Legisladores Católicos”, que também refletem a vida da Igreja, Povo de Deus, chamado a viver em comunhão e missão. Estes dois aspectos, sustentados pela força do Espírito Santo, unem as pessoas na comunhão fraterna interna e, ao mesmo tempo, as impelem à missão comum de proclamar com alegria o Evangelho. E o Papa concluiu:

“Uma rede verdadeiramente cristã já é uma resposta às tendências desumanizantes, porque não tende apenas às verdades que libertam a existência do homem, mas as tornam modelos no contexto de suas atividades. Por este motivo, manter uma rede internacional, genuinamente católica, significa indicar, com credibilidade, uma alternativa à tirania tecnocrática, que induz os nossos irmãos e irmãs a se apropriar dos recursos, tanto da natureza como da existência humana, que, no entanto, diminui a sua capacidade de tomar decisões e viver livremente”.

O Santo Padre se despediu dos participantes no Encontro da “Rede Internacional de Legisladores Católicos”, invocando o Espírito Santo que inspire e oriente os esforços de todos para formar uma nova geração de líderes católicos treinados e fiéis, que se dedique à promoção do ensinamento social e ético da Igreja e do crescimento do Reino de Deus.

Fonte: Vatican News

(26-08-2023)