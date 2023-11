O Papa: a educação dos jovens leve fraternidade, paz e justiça ao mundo

A mensagem de Francisco foi transmitida no encerramento do 4º Simpósio Global Uniservitate, realizado nos dias 8 e 9 de novembro em Manila.

Com o convite do Papa Francisco para construir um mundo melhor por meio de uma educação que promova a justiça e a paz, o 4º Simpósio Global Uniservitate, que reuniu especialistas em educação de todos os continentes, foi concluído nesta quinta-feira (09) na Universidade La Salle, em Manila.

Uniservitate: um programa para tornar os jovens protagonistas

Uniservitate é um programa para promover o aprendizado e o serviço solidário em instituições católicas de ensino superior que adere ao Pacto Educacional Global do Papa Francisco, buscando oferecer uma educação integral às novas gerações, envolvendo-as em um compromisso ativo com os problemas de nosso tempo para que sejam protagonistas de propostas transformadoras e promotoras da paz e da fraternidade para a mudança social.

Francisco: formar, não apenas informar

Nesta quinta-feira, antes do encerramento do segundo e último dia do Simpósio, foi lida a mensagem do Papa Francisco, na qual ele enfatizou a necessidade de “desenvolver nos jovens uma maior consciência da relação que deve existir entre as ‘linguagens’ da mente, do coração e das mãos”. Dessa forma”, disse o Papa, “os educadores poderão formar, e não simplesmente informar, aqueles que estão sob sua responsabilidade, para que todos possam aprender a pensar em harmonia com o que sentem e fazem; a sentir em harmonia com o que pensam e fazem; e a fazer em harmonia com o que sentem e pensam”.

Os jovens podem construir um mundo melhor

Trata-se – observa Francisco – de uma abordagem à educação que “requer métodos criativos, interdisciplinares e transdisciplinares para ajudar os jovens a serem líderes e protagonistas na construção de um futuro melhor para toda a sociedade”. Ao mesmo tempo, o Papa observa que “a importância da dimensão espiritual na educação não pode ser negligenciada”, o que deve levar os jovens a “servirem o bem comum como discípulos missionários, capazes de levar a verdade transformadora, a beleza e a alegria do Evangelho a todos os membros da família humana, promovendo assim o reino de Deus de solidariedade fraterna, justiça e paz”.

No próximo ano, o Simpósio será realizado na Lumsa, em Roma

As duas primeiras edições do Simpósio Global da Uniservitate, em 2020 e 2021, foram realizadas em modo virtual devido às limitações criadas pela pandemia da Covid-19. No ano passado, a terceira edição foi realizada na Universidade LUMSA, em Roma, que também sediará o 5º Simpósio Global da Uniservitate no próximo ano. Em outubro do ano passado, o Papa Francisco recebeu os alunos vencedores do Prêmio Uniservitate 2022 e os incentivou a continuar trabalhando em projetos dessa natureza.

Fonte: Vatican News