Hay una historia que no quise mirar más. Aunque yo no quiera, vuelve todos los días. Comprendí que me hicieron sentir culpable por la violencia perpetrada por la dictadura de Videla en Argentina.

Pero yo no tuve la culpa. No cometí ningún acto reprobable. Al contrario, trabajé por una universidad abierta y una sociología libertadora, cosas que hoy sigo practicando en la Terapia Comunitaria Integrativa y en la revista Consciência.

Necesito liberarme de ese sentimiento de culpa. ¿Ustedes me apoyan?

Esta consciencia me vino al volver del Congreso de la Terapia Comuniaria Integrativa 2023 realizado en Brasilia.

La diputada Erika Kokay (PT) nos hizo ver el sufrimiento de personas invisibilizadas, y la estrategia de culpabilizar a las víctimas.

Insistir en la inclusión social, en la recuperación de identidad y la sensación y sentido de pertenecimiento, es preciso.