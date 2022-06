Nordeste ganha I Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Evento, que acontece entre os dias 15 e 19 de junho, tem iniciativa da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste, coordenada pela governadora Fátima Bezerra (PT/RN), com presença de Lula

O Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra (PT/RN), sediará a I Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fenafes). O evento, que acontece entre os dias 15 e 19 de junho no Centro de Convenções em Natal, terá como mote central “A grande festa da colheita”. O ex-presidente Lula se reunirá com os governadores e visitará stands dos agricultores na feira nesta quinta-feira, 16 (confira a programação abaixo).

Com o objetivo de fortalecer iniciativas de integração de políticas públicas em torno do Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste (PAS/NE), principal bandeira dos estados que fazem o Consórcio Nordeste, o governo do RN investiu R$ 640 mil para a promoção da feira.

A iniciativa da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste é coordenada por Fátima Bezerra, por meio das secretarias de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (Sedraf), Emater-RN e Fundação José Augusto (FJA).

“É um orgulho para o Rio Grande do Norte sediar a Feira e prestigiar as centenas de cooperativas, associações e expositores de todo o Nordeste que estarão mostrando seus resultados e potencialidades. A agricultura familiar e a economia solidária são pilares fundamentais da melhoria da vida no campo, além de garantia de alimento saudável e do fortalecimento de alternativas agroecológicas”, destaca Fátima.

O presidente do Consórcio Nordeste e governador de Pernambuco (PE), Paulo Câmara, ressalta a importância do fortalecimento da cooperação e da união dos nove estados nordestinos, que visam impulsionar potenciais econômicos em comum como as boas práticas de gestão e planejamento.

Durante os cinco dias de evento, há expectativa de que mais de dez mil pessoas compareçam à convenção. A delegação alagoana será composta por sessenta pessoas divididas entre gestores e representantes de cooperativas e associações.

Entre algumas Instituições alagoanas que marcarão presenças estão a Coopcam, Coobapi, Coopeapis, Coopaq, Pindorama, Coopaíba, Cheiro de Terra e CPLA. Também confirmadas da CONTAG, MST, CONTRAF – CUT, ASA entre outros. A FIOCRUZ participa do evento apresentando à Feira de “Soluções para Saúde”.

Estima-se que, no total, mais de cem cooperativas e associações, representando os nove estados do Nordeste, apresentem em torno de quinhentos expositores representantes durante os dias do evento.

Produção familiar

A 1ª Edição da Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária pretende fortalecer iniciativas que busquem promover, divulgar e comercializar os produtos advindos da produção familiar.

Conforme os organizadores, a feira também será um espaço estratégico para reafirmação da nossa identidade cultural, de valorização dos saberes e sabores que marcam e caracterizam o povo nordestino.

A estrutura do evento será realizada por meio da locação do Centro de Convenções de Natal-RN, que vai disponibilizar estandes, quiosques, palco, pavilhão dos estados e apresentações culturais.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA (15/06)

9h às 17h – Encontro de Mulheres Rurais do Nordeste;

14h30 às 17h – Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste;

18h – Abertura oficial da I Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária do NE – FENAFES;

Convidados:

– Governadores do NE – Gestores(as) da Agricultura Familiar do NE;

– Agências de Cooperação Internacional

– Movimentos Sociais

– Parlamentares Federais e Estaduais

– Entidades apoiadoras da Feira

Atrações Culturais:

Auditório: 17h às 18h

Palco: 19h às 22h

QUINTA-FEIRA (16/06)

9h às 12h – Eixo: Acesso à terra

Painel – Reforma Agrária: uma agenda necessária para o resgate de um projeto de soberania nacional

14h às 19h – Atividades Paralelas

16h às 22h – Feira da Agricultura Familiar do NE

Convidados:

– Moderação: Secretário Alexandre Lima – RN

– Debatedores: Jaime Amorim – MST; Aristides Veras – CONTAG; Josana Lima – CONTRAF; e Profa. Mônica Duarte – UECE.

Programação Específica

– Estados do NE

Atrações Culturais:

Coreto Cultural: 16h às 19h

Palco: 19h às 22h

SEXTA-FEIRA (17/06)

9h às 12h – Eixo: Sistemas Agroalimentares e Alimentos Saudáveis

Painel – Agricultura familiar e Agroecologia: produzindo comida de verdade para o povo Nordestino.

14h às 16h – Atividades Paralelas

16h às 22h – Feira da Agricultura Familiar do NE

Convidados:

– Moderação: Secretário Bivar Duda – PB

– Debatedores: – João Pedro Stédile – MST; Paulo Petersen – ASPTA; e Neneide Lima – Rede Xique Xique

Atrações Culturais:

Coreto Cultural: 16h às 19h

Palco: 19h às 22h

SÁBADO (18/06)

9h às 12h – Eixo: Acesso aos Mercados e Cooperativismo Solidário;

Painel – Acesso aos mercados como instrumento de fortalecimento do cooperativismo solidário na Agricultura familiar do Nordeste;

Apresentação do SIRAF – NE como Plataforma de Informações da Agricultura Familiar do Nordeste;

14h às 19h – Atividades Paralelas Programação em Anexo;

16h às 22h – Feira da Agricultura Familiar do NE.

Convidados:

Moderação: Wilson Dias – CAR BA

Debatedores: Silvio Porto – UFRB; Fátima Torres – UNICAFES; Milton Fornazieri – Terra Livre; Geane Bezerra – SEDRAF/RN; e Marcelo Braga – AKSAAM/UFV 1

Atrações Culturais

Coreto Cultural: 16h às 19h

Palco: 19h às 22h

DOMINGO (19/06)

9h às 12h – Eixo: Protagonismo das Mulheres Rurais;

Painel – Soberania alimentar e nutricional, acesso a crédito e organização das mulheres rurais;

Apresentação da pesquisa do PAS/NE de acesso ao crédito rural: Fortalecimento do Protagonismo Feminino;

14h às 17h – Viva Costeira na FENAFES 12h às 17h – Feira da Agricultura Familiar do NE Estados do NE

17h – Encerramento da I FENAFES

Convidados:

Moderação: Secretária Patrícia Vasconcelos – PI;

Debatedores: – Islândia Bezerra – ABA; Conceição Dantas – MMM; e Celia Watanabe – Consultora FIDA-PAS/NE

Estados do NE

Coordenação: Secretário Alexandre Lima – RN

Governadora do Estado do RN

Gestores da Agricultura Familiar do NE

Agência de Cooperação Internacional

Movimentos Sociais

Parlamentares Federais e Estaduais

Entidades apoiadoras da Feira

(15/06/2022)