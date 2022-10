Neste domingo, vamos votar Lula 13 pelo povo e pelo futuro do Brasil

Neste domingo (30), todos nós, que queremos democracia e uma vida digna para todos os brasileiros, temos a chance de recolocar nosso país de volta no rumo da paz e da felicidade.

Votar 13 e eleger Lula presidente é, acima de tudo, dizer sim a um Brasil que olha para os mais pobres. Um Brasil que não aceita a fome, o salário indigno, a falta de direitos.

Um Brasil que respeita mulheres, negros, indígenas e LGBTs. Um país que protege suas crianças e suas florestas e rios. Um país que se desenvolve em harmonia, com debates civilizados entre adversários, e não se entrega ao ódio nem à ameaça à democracia.

Lula já uniu o Brasil

Nessas eleições, só um dos candidatos representa esse projeto de país. É Lula. Por isso, ele já uniu o Brasil e hoje tem apoio de Simone Tebet, de Marina Silva, de Ciro Gomes, de economistas das mais variadas linhas, de cientistas, artistas, ambientalistas e intelectuais. De todos, enfim, que gostam da democracia e do Brasil.

Como Lula mesmo disse, em entrevista após o último debate, na sexta-feira à noite: “Essas eleições não são para mim nem para o meu adversário. Essas eleições são para garantir o regime democrático e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.

“O Brasil precisa de mais educação, mais emprego, mais salário, mais comida, mais alegria, menos arma, mais livro, mais cultura”, completou.

Lula já mostrou uma vez que sabe como construir esse Brasil que todos queremos. E tem propostas claras para construir mais uma vez. Conheça as principais propostas abaixo. E, no domingo, não deixe de votar. Essas são eleições muito importantes. E cada voto conta.

1. Salário mínimo com aumento acima da inflação todo ano

No primeiro governo Lula, o salário mínimo era reajustado todo ano acima da inflação, beneficiando trabalhadores e aposentados.

Com Lula presidente mais uma vez, o salário mínimo vai voltar a ser reajustado acima da inflação. Isso é fundamental para que os trabalhadores e os aposentados voltem a ter dinheiro para pagar as compras e colocar comida na mesa.

Com Bolsonaro, já são quatro anos sem aumento real. E pior: Paulo Guedes já está com uma lei pronta para que ele possa dar reajuste abaixo da inflação, inclusive para aposentadorias, pensões e BPC.

2. Isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O brasileiro nunca pagou tanto imposto. Como Bolsonaro não corrigiu a tabela nenhuma vez, o trabalhador que hoje ganha apenas R$ 1.903,98 por mês já é obrigado a pagar imposto de renda.

Lula já garantiu: com ele na Presidência, quem ganhar até R$ 5 mil não vai pagar Imposto de Renda. Com Lula, quem vai pagar mais imposto são os empresários muito ricos.

3. Valorização dos servidores públicos

Lula acredita que o país só cresce e a vida do povo só melhora com um Estado fortalecido, capaz de impulsionar a economia e garantir serviços de qualidade para a população.

Por isso, Lula vai voltar a fazer o que fez no primeiro governo: valorizar o funcionalismo público. Ou seja, nada de ficar anos sem dar reajuste nem fazer projeto para cortar 25% do salário, como planejam Bolsonaro e Paulo Guedes.

4. Milhões de empregos desde o primeiro ano de governo

Lula e Alckmin acreditam que o papel do governo é estimular o crescimento. Quando o governo investe, a economia começa a andar.

Por isso, eles vão voltar a investir no Minha Casa Minha Vida e em grandes obras, que serão definidas junto com os 27 governadores do país. Só essa medida já vai criar milhões de postos de trabalho imediatamente.

5. Para a juventude, formação e empregos melhores

Ao mesmo tempo, será iniciado um plano para fortalecer a indústria, especialmente nas áreas do meio ambiente e da tecnologia. Isso vai gerar empregos com salários maiores nos próximos quatro anos. Especialmente para os mais jovens, que já estão ou vão entrar na universidade.

Lula vai voltar a investir no ProUni e no Fies. E vai garantir internet de qualidade em todo o país. Os jovens de periferia estudarão e terão acesso a conhecimento. E, assim, terão empregos melhores.

6. Salário igual para homens e mulheres

Esse é outro compromisso assumido por Lula, inclusive ao receber apoio da senadora Simone Tebet. O novo governo Lula vai trabalhar para regulamentar a lei, e mulheres terão garantido o direito de ganhar o mesmo que os homens quando exercerem a mesma função e tiverem a mesma qualificação.

7. Bolsa Família de R$ 600 e comida barata no mercado

Lula vai acabar com a fome mais uma vez. Afinal, ele sabe como fazer e tem compromisso com o povão.

Além de trazer o Bolsa Família de volta, com R$ 600 mais R$ 150 para cada criança de até 5 anos, Lula também vai impedir que o preço dos alimentos siga disparado.

Para abaixar o preço da comida, ele vai apoiar os pequenos agricultores, que produzem 70% do que comemos, fazer estoques e abaixar o preço do diesel, que encarece o frete.

LEIA MAIS: Conheça as propostas de Lula para acabar com a fome mais uma vez

8. Desenrola Brasil para livrar famílias das dívidas

Lula está muito preocupado com as famílias brasileiras, que, para conseguir comer, estão fazendo muitas dívidas. Hoje, 80% das famílias devem, seja uma conta atrasada, seja o cheque especial, seja o cartão de crédito.

Por isso, Lula já tem prontinho o programa Desenrola Brasil, que vai ajudar essas famílias a se livrarem dessa dívida sem ter que tirar comida da mesa.

9. Empreende Brasil, para você que sonha em ter o próprio negócio

O brasileiro é muito criativo. São muitas pessoas com talento e vontade de abrir um novo negócio. Para elas, Lula vai lançar o programa Empreende Brasil.

Com o Empreende Brasil, o jovem que quer montar uma startup, a costureira que deseja abrir uma pequena confecção, o cozinheiro que quer abrir um pequeno café vão ser recebidos de braços abertos nos bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil.

E o governo vai emprestar dinheiro a juros bem baixos. Porque a ideia é ajudar de verdade. Não é emprestar e depois cobrar muito mais, fazendo o pequeno empresário falir, que nem fez Bolsonaro.

Fonte: PT