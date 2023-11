Que nós jamais esqueçamos

os horrores do nazismo,

que trucidou os judeus

com ódio, nojo, racismo.

Depois ele se alastrou

e logo se amalgamou

ao seio do trucidado.

Que no pior desatino,

usa contra o palestino

o nazi nele chocado.

Martim Assueros

17/11/2023