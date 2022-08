Mulheres marcham pelas ruas do Recife em ato contra Bolsonaro e em defesa da democracia

Por Maria Lígia Barros

Atividade integra agenda de mobilizações que vai até o dia 16 de agosto, quando começa oficialmente a campanha eleitoral

Em articulação nacional, mulheres realizaram ato na manhã deste sábado (13) na área central do Recife contra o Governo Bolsonaro (PL), em apoio à candidatura de Luis Inácio Lula da Silva (PT) e em defesa das pautas feministas. Militantes de movimentos populares e secretarias de mulheres de partidos políticos começaram a se concentrar a partir das 9h no Parque Treze de Maio, no bairro de Santo Amaro.

A mobilização “Juntas pelo Brasil”, que acontece em pelo menos 25 estados, é convocada pelo Comitê Popular de Luta Nacional “Mulheres com Lula”.

Na capital pernambucana, as integrantes dos partidos que compõem a Frente Popular de Pernambuco e de movimentos e centrais sindicais fizeram um chamado contra o racismo, a LGBTQIA+fobia, a violência, o desemprego e as desigualdades sociais. Estiveram presentes entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), o Movimento Brasil Popular (MBP), o Movimento Negro Unificado (MNU), a Marcha das Margaridas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Levante Popular da Juventude e o Movimento de Luta por Terra, Teto e Trabalho (MLTT).

Os Comitês Populares de Luta dos movimentos populares de Pernambuco também marcaram presença. “Nos reunimos nesta manhã para engrossar o coro pela democracia e pelos nossos direitos. A gente entende que, para a gente reconstruir o Brasil, tem que ser pautado por um projeto popular feminista e antirracista. Eleger Lula com um projeto popular com esse enfoque é nossa tarefa central”, afirmou Julia Aguilera, representante dos Comitês dos movimentos.



Ato saiu pelas ruas da capital pernambucana por volta das 10h, passando pela Avenida Conde da Boa Vista / Maria Lígia Barros

A militante Elisa Maria, da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Brasil Popular, afirmou que essa reconstrução passa pelas ruas e também pelas urnas. “Somos mulheres com Lula e com o objetivo de eleger bancadas e um time que, junto com os movimentos populares e sociedade civil organizada, vai botar nosso país de volta nos trilhos do emprego, da soberania alimentar e de uma vida sem violência e sem racismo”, destacou.

A secretária estadual de Mulheres do PT, Paula Menezes, destacou o caráter unitário da mobilização contra o bolsonarismo. “Hoje, todas as mulheres do Brasil estão saindo em ato nesta construção, e aqui em Pernambuco não é diferente. Estamos todas unidas em defesa da democracia do país, de que o processo eleitoral seja real e protegido para as brasileiras e brasileiros. Estamos abraçadas para tentar fazer essa transformação do Brasil pelas mulheres. É um dia em que queremos externar nosso desejo de mudança”.



Manifestantes fizeram intervenção na ponte Duarte Coelho, escrevendo no asfalto os dizeres “Mulheres juntas pelo Brasil”./ Maria Lígia Barros

A importância política da população feminina foi lembrada pela secretária estadual de Mulheres do PSB, Niedja Guimarães. “Nós somos maioria e fazemos a diferença nessa eleição e em todas as situações. E nós somos vítimas de violência a todo instante. É uma expectativa imensa de todos os brasileiros e brasileiras [pelo mandato de Lula], e a gente espera que ele como presidente traga tudo que ele construiu para o País e mais”.

“O Brasil está passando por uma situação dificílima”, comentou a vereadora do Recife e pré-candidata a deputada estadual Cida Pedrosa, do PCdoB – um dos partidos que construíram o ato. “Nunca vimos nosso povo com tanta fome, passando por tanto desemprego e numa situação econômica tão desfavorável. Precisamos dar um basta”, destacou.

Fonte: BdF Pernambuco (Brasil de Fato)

Edição: Elen Carvalho

(13/08/2022)