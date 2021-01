Mobilização pelo impeachment de Bolsonaro segue no Brasil e no mundo neste domingo

Por Cida de Oliveira

O domingo terá a 4ª edição do Stop Bolsonaro Mundial, em mais de 20 países, e a 2ª Carreata #ForaBolsonaro

A pressão popular pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que vem aumentando nas últimas semanas, terá um reforço internacional neste domingo (31). Em pelo menos 20 países haverá atos nas ruas e nas redes sociais durante a quarta edição do Stop Bolsonaro Mundial. Além disso, diversidades cidades brasileiras promoverão a segunda Carreata #ForaBolsonaro, também no domingo.

Como em edições anteriores, os protestos são contra a necropolítica adotada pelo governo Bolsonaro, materializada no descaso com a pandemia causada pelo novo coronavírus, que já matou mais de 220 mil pessoas no país.

Impeachment

Segundo a organização do Stop Bolsonaro Mundial, o movimento tem o objetivo de denunciar, mais uma vez, o genocídio causado pela negação e descaso sanitário. O desgoverno ante a pandemia de covid-19 deixa a população sem atendimento médico, sem UTI, sem vacina e com fome. Também serão lembrados os crimes ambientais praticados em série pelo governo brasileiro, como a devastação da Amazônia e do Pantanal. Além disso, o racismo, a misoginia, a homofobia e o discurso de ódio que se espalha por meio das fake news também serão denunciados.

A organização do Stop Bolsonaro Mundial reúne ativistas de diversos partidos políticos, todos os credos e origens, feministas, antirracistas, antifascistas, ambientalistas, defensores dos direitos humanos e líderes de movimentos sociais. Também congrega torcidas de futebol no Brasil e no exterior.

“É preciso entender que não é normal um governo simplesmente ignorar os problemas pertinentes ao país e à população, que governa apenas em prol de seus próprios interesses e de sua família de gangsteres”, diz mensagem de divulgação do evento. “É preciso dizer não à repressão e à necropolítica! Junte-se ao movimento! Bolsonaro, a milícia controlada por ele e seus capangas precisam ser parados!”

Carreatas

As frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, movimentos sociais e partidos políticos estão convocando a população para participar da segunda Carreata #ForaBolsonaro, que será realizada em diversas cidades do país.

No último sábado (23), foram realizadas carreatas em 14 capitais e em pelo menos 16 cidades pelo impeachment de Bolsonaro. Em Brasília, participaram pelo menos mil veículos. Nas cidades do ABC Paulista, o Sindicato dos Metalúrgicos também esteve presente. A mobilização foi marcante também em Belém, Rio de Janeiro e Recife. Em algumas cidades houve até a participação de ciclistas. Da mesma forma, “bicicletadas” são esperadas também neste domingo.

Fonte: Brasil de Fato

(29-01-2021)